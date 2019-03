"Pietà", del surcoreano Kim Ki-duk, gana el León de Oro

La película 'Pietà', del realizador coreano Kim Ki-duk, se ha alzado con el León de Oro, máximo premio de 69 edición de La Mostra de Venecia, cuyo jurado ha estado presidido por Michael Mann. Ki-duk, que ya ganó el León de Plata por 'Hierro 3' y que concursaba por cuarta vez en Venecia, ha dado el primer León de Oro a la cinematografía coreana con una violenta y poética parábola sobre cómo el capitalismo extremo pervierte las relaciones humanas.

La decisión del jurado supone una sorpresa porque otras cintas sonaban como favoritas. Un muy esperado 'The Master' abrumó a la crítica con su fascinante retrato sobre la Cienciología. Con todo, esta cinta no se va de vacío, ni mucho menos. El realizador estadounidense Paul Thomas Anderson ha recibido el León de Plata al mejor director por este retrato de la búsqueda espiritual protagonizado por Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman.

De esta forma, Anderson, ganador del Oso de Oro en Berlín con "Magnolia", era el favorito para el León de Oro, pero recoge en esta Mostra dos premios para "The Master", pues, además del de mejor director, ha ganado también la Copa Volpi para sus dos protagonistas. Hoffman, ganador de un Óscar por "Capote", y Phoenix, nominado dos veces al premio de la Academia de Hollywood, han ganado en Venecia por interpretar al líder de una secta inspirada en la Cienciología y a su conflictivo pupilo, respectivamente.

Más allá de los premios, en esta Mostra hubo una gran acogida para 'Spring Breakers', de James Franco. También para el documental sobre Michael Jackson. En cambio, Malick decepcionó y mucho. Con Ben Affleck y Javier Bardem en el reparto, 'To the wonder' provocó carcajadas entre los asistentes... y no era lo que se buscaba.

Ha habido muy escasa presencia española en el festival, aunque el de cortometrajes lo ganó uno: David Victori con 'La culpa'.