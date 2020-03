"Tête de Turc": realismo y miedo en los barrios periféricos de Francia

La Mostra de Valencia ha presentado la película francesa "Tête de Turc", la historia de un joven armenio implicado en los disturbios de los barrios periféricos de Francia que su director, Pascal Elbé, ha definido como un filme de "corte realista".



Según ha señalado el realizador en rueda de prensa, su intención no era hacer una película social ni política, sino una obra "con referencias al cine universal", algo que "emocionase al espectador".

El director francés, según informa la Mostra en un comunicado, ha explicando que su película "es de corte realista" y que se documentó "mucho" para hacerla, aunque "no aparece toda la realidad porque no es un documental".



Respecto a la elección de los países de origen de los protagonistas del film, Elbé ha comentado que no fue "casual", ya que le interesaba "poner en oposición a la minoría armenia que lleva más de un siglo en Francia y a la minoría turca mucha más reciente, teniendo en cuenta la historia de los dos pueblos".



Preguntado por si su película tiene la intención de reconciliar estas dos culturas, su propósito era rodar "un final positivo alejado del cinismo".



El cineasta francés ha hecho referencia a su participación en el film como director y actor: "dirigir es más intenso, una experiencia que te hace aprender mucho de ti mismo y de los demás. Me da un poco de vergüenza cuando oigo a los actores decir que su oficio es difícil".