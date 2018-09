M. Night Shyamalan presentará un avance de 'Glass' en el Festival de Sitges, donde recibirá un Gran Premio Honorífico

El director M. Night Shyamalan visitará el Festival de Sitges para presentar un avance de 'Glass' y recibirá el Gran Premio Honorífico del certamen. Su asistencia ha sido confirmada durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el resto de la programación del certamen.

Aunque era un secreto a voces, otra de las confirmaciones ha sido la proyección de 'La noche de Halloween', el esperado reboot protagonizada por Michael Myers. Halloween podrá verse en la S. O. fuera de concurso. Otro de los títulos destacados de la Sección Oficial a competición está dirigido por un viejo conocido del Festival, el director galés residente en Indonesia Gareth Evans.

'Overlord' es otra de las propuestas estrella de Sitges 2018. La película, producida por Bad Robot, la compañía de J.J. Abrams, ha sido dirigida por Julius Avery y se proyectará fuera de competición. La cinta retrata la vigilia del día D, momento en que un grupo de soldados aliados son enviados a la Francia ocupada por los nazis donde les aguarda un laboratorio de lo más terrorífico.

En la Sección Oficial también competirá 'Assassination Nation', una de las películas más polémicas de la temporada. Tambien 'Aniara', película basada en el bestseller homónimo de Harry Martinson, se narra una odisea por el espacio de una tripulación con destino a Marte; por otro lado, la película australiana 'Upgrade', dirigida por otro conocido del Festival, Leigh Whannell y que este año regresa con un film futurista en el que un pequeño chip es capaz de crear a un superhombre que vengará la muerte de su esposa.

Los elementos del folclore y del western se encuentran fundidos en 'The Wind', la opera prima de la realizadora estadounidense Emma Tammi, que podrá verse en la sección Discovery del Festival. También repleta de elementos mitológicos y en este caso de cuentos de la cultura india, competirá en S.O. la cinta 'Tumbbad', dirigida por Rahi Anil Barve y Adesh Prasad.

Fuera de competición, pero también dentro de la Sección Oficial, Sitges 2018 promete grandes títulos. 'Anon', el noir de ciencia ficción dirigido por Andrew Niccol; 'In Fabric' y 'High Life' de Peter Strickland y Claire Denis, respectivamente, con el terror y la ciencia ficción como premisas; las dos superproducciones fantásticas coreanas 'Along with the Gods': 'The Last 49 Days' y 'Along with the Gods: The Two Worlds', que han sido vistas cada una de ellas por 14 millones de espectadores en su país.