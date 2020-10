Palmarés del Festival de Cine Fantástico de Sitges 2020

Desde el pasado 8 de octubre se celebra en Sitges la 53 edición el Festival Internacional de Cine Fantástico. Y estas son las películas, cineastas y actores que han sido premiados durante la gala de este año:

Sección Oficial Fantástica

Mejor película

Possessor, de Brandon Cronenberg (2020).

Mejor dirección

Brandon Cronenberg, por Possessor.

Mención especial: Natalie Erika James, por Relic (2020).

Mejor guion

Márk Bodzsár, Juli Jakab e István Tasnádi, por Comrade Drakulich, de Márk Bodzsár (2019).

Mejor interpretación femenina

Suliane Brahim, por La nube, de Just Philippot (2020).

Mención especial: Marin Ireland, por The Dark and The Wicked, de Bryan Bertino (2020).

Mejor interpretación masculina

Grégoire Ludig y David Marsais, por Mandíbulas, de Quentin Dupieux (2020).

Mejor fotografía

Tristan Nyby, por The Dark and The Wicked.

Mejor banda sonora

Bingen Mendizábal y Koldo Uriarte, por Baby, de Juanma Bajo Ulloa.

Mejores efectos especiales (visuales o de maquillaje)

Maks Naporowski, Filip Jan Rymsza y Dariush Derakhshani, por Mosquito State, de Filip Jan Rymsza (2020).

Premio especial del jurado

La nube.

Gran premio del público a la mejor película

La vampira de Barcelona, de Lluís Danés.

Mejor cortometraje de género fantástico

The Luggage, de Tsai Yi-fen (2020).

Mención especial: Rutina: La prohibición, de Samuel Ortí Martí (2020).

Nuevas Visiones

Mejor película

My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To, de Jonathan Cuartas (2020).

Mención especial: El elemento enigmático, Alejandro Fadel (2020).

Mejor dirección

Los que vuelven, de Laura Casabé (2019).

Mejor cortometraje

Luz distante, Parte 1: Les desventurades, de Santiago Reale (2020).

Premios de la crítica

(Jurado: los críticos Mireia Iniesta, Lucas Santos y Carlos Losilla).

Premio de la Crítica José Luis Guarner

Teddy, de Ludovic Boukherma y Zoran Boukherma (2020).

Premio Citizen Kane al director revelación

Jonathan Cuartas, por My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To.

Méliès de Oro

Marea alta, de Verónica Chen (2020).

Brigadoon

Premio Brigadoon Paul Naschy

Horrorscope, de Pol Diggler (2019).

Midnight X-treme

La reina de la magia negra, de Kimo Stamboel (2019).

Sitges Documenta

Ivan, O TerríVel, de Mario Abbade (2020).

Carnet JOVE

Premio Jurado Carnet Jove al mejor largometraje de género fantástico

She Dies Tomorrow, de Amy Seimetz (2020).

Premio al mejor largometraje de animación

Seven Days War, de Yuta Murano (2019).

Premio al mejor cortometraje de animación

Red Rover, de Astrid Goldmisth (2020).