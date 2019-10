Durante los próximos once días - desde el 3 al 13 de octubre- se proyectan 171 películas y documentales además de series, cortos, experiencias de realidad virtual, exposiciones, y master-class en el Festival de Sitges. Inabarcables en unas líneas y para cualquier ser humano.

Cada día podréis encontrar aquí una crónica más detallada de lo que ha pasado por las pantallas, alfombras rojas y calles de Sitges. De momento y como el menú completo es muy largo ,os dejamos este aperitivo con algunos nombres clave de la edición.

En la Sección Oficial firmas como la de Robert Eggers ('The Witch') con 'The Lighthouse', premio de la crítica en Cannes, o Gaspar Noé, cuya anterior película, 'Climax', ganó el premio a Mejor Película en la edición anterior de Sitges. El realizador argentino presentará el medio metraje 'Lux Aeterna', protagonizado por Asia Argento que también estará presente en el festival para recoger un premio. No será, por supuesto, la única premiada por su trayectoria.

El premio Honorífico a toda a una carrera se lo lleva este año el divulgador cultural Luis Gasca. El director australiano, Russell Mulcahy ('Los Inmortales', 'La Sombra') recibirá un Premio Màquina del Temps por su contribución al género fantástico en Sitges 2019. Los actores Sam Neil, Patrick Wilson, Javier Botet o Maribel Verdú, entre otros, también serán subiran al escenario para ser galardonados.

Una de las grandes sorpresas de esta edición es la presencia, con master-class incluida, de Glenn Danzig, fundador de la banda 'The Misfits'. El incono del punk rock debuta en la dirección con 'Verotika', una antología que adapta tres historias que Danzig publicó primero en forma de cómic.

Muchas caras conocidas para frikis de todo pelaje, incluidos los seguidores de dos de las series más mainstream. Atentos juegotronistas, Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister en 'Juego de Tronos', visitará el Festival para presentar la premier mundial de 'Suicide Tourist', la nueva película de Jonas Alexander Arnby (director de 'Cuando despierta la bestia'). Y en la recta final, Aaron Paul, mas conocido por los seriéfilos como Jesse Pinkman, presentará 'El Camino: una película de Breaking Bad'. Escrita y dirigida por el creador de la serie 'Breaking Bad', Vince Gilligan.

Con las manifestaciones contra el cambio climático de los jóvenes de todo el mundo ocupando titulares y agendas políticas, parece casi una ironía que sea la post apocalíptica 'Mad Max', la película elegida como leit motiv en este Sitges 2019.

Hace 50 años se estrenó 'Mad Max: Salvajes de la autopista', la primera entrega de la saga en la que el ocre asfixiante de los paisajes australianos vaticina un futuro nada apetecible para la raza humana. En torno a esta celebración se organiza la exposición' Mad Max World - An apocalyptic cómic tribute', una de las actividades paralelas que se podrán disfrutar durante el Festival.

