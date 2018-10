Crónica de Sitges 2018: Nicolas Cage, zombies, terror y una pizca de nieve ártica

El magnetismo de Nicolas Cage es descomunal y ha sorprendido incluso a la organización, apabullada por el torbellino de gente que se movía nerviosa por las inmediaciones del Hotel Meliá desde bien temprano. La estrella apareció hacia las 12:30h, impecablemente vestido, peinado y maquillado y sin abrumarse, aparentemente, ante la horda de gritos anhelantes de atención ante su persona. Llegaba a la rueda de prensa del Festival de Sitges para ganarse, aún más, a los que pudieron escucharle en directo ya que sus palabras recapitulaban lo que lleva años demostrando a través de su carera: Cage reivindica la creatividad sin ningún miedo al qué dirán.

En esta línea fue su discurso de agradecimiento antes del pase de Mandy, a los realizadores por dejarse llevar y llevarle a él ,como actor, a territorios inexplorados y catárquicos y al público presente por apoyar que exista este "otro cine".

'Mandy'

Ese discurso fue el preludio perfecto a la proyección de la cinta con más halagos de la presente edición, al menos entre lo comentado, oído y leído por quien os escribe. Una historia de amor y venganza, con una estética propia del vídeo arte y un millón de reminiscencias a películas de culto de los 70,80 y 90. Su director Panos Cosmatos dijo que en su cinta quería que la presencia de la persona ausente fuera más poderosa que la del que ejecuta su venganza. El misticismo con que envuelve toda la película lo consigue y además equilibra a la perfección lo terrenal con la espiritualidad que destila el personaje femenino, Mandy, encarnado por la magnética Andrea Riseborough. Mucha sangre y brutalidad fundido a la perfección con la banda sonora creada por el aclamado Johan Johansson. Es pronto para saberlo, pero 'Mandy' tiene todo para ganar esta 51 edición.

Sesión matinal con fantasmas cabreados

'Aterrados' un contundente título para esta cinta argentina que declara pronto sus intenciones, dejar al espectador ídem. Su director, Demian Rugna, un amante del terror dice que rodar esta película fue cumplir un sueño. Lo mejor de la cinta es que no intenta explicar por qué los poltergeist empiezan a manifestarse, a volverse cada vez más violentos y a expandirse entre las casas y habitantes de un vecindario donde nadie querría hipotecarse. 'Aterrados' es una sucesión de escenas de horror in crescendo con mucho buen/mal gusto y algún momento de humor del que podría esperar en situaciones como las que se plantean. Ya se habla de ella como la cinta de género del año con firma latinoamericana.

Piercing y años 80

La segunda cita del día fue con Piercing, la cinta que dirige y adapta el neoyorquino Nicolas Pesce, basada en la novela de Ryû Murakami, la brillante mente que también ideó la escalofriante 'Audition'. En 'Piercing' se junta el hambre con las ganas de comer cuando un hombre con fantasías de psicokiller elige a la víctima equivocada, o no. El juego de dominación y muerte que se establece entre los protagonistas podría ser un ensayo sobre la psicología del BDSM, te tiene tan ojiplático que no puedes creer que acabe cuando acaba. Es la única pega que se le puede poner, que quieres más. Da que pensar, quizá Pena también juega con el espectador.

Después del subidón de 'Piercing' llegaron el trío de directores canadienses, François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell, presentaron 'Summer of 84'. El grupo de directores, autodenominados Roadkill, volvían al lugar donde en 2015 lo petaron con la genial ‘Turbo Kid’. Si aquella se situaba en un 1997 distópico ,en ‘Summer of 84’se van a esos años que tan grabados se ha quedado en el imaginario de quienes hoy se ponen tras la cámara. Un grupo de amigos y unos crímenes en serie que harán volar la mente de un adolescente con inclinación a las teorías conspiranoicas. Una cinta homenaje al cine de la época que no se queda solo en eso,sino que se adentra en terrenos más perversos que sorprenden hacia el final de la película. Es el gran logro del combo de Montreal, que por cierto, dejaron caer que 'Turbo Kid 2' podría hacerse realidad.

Mads Mikkelsen pasando las del Caín

Admito que ver entre el reparto a este actor ya me resulta más que convincente para dedicar el tiempo en una película, también la ovación de 10 minutos que recibió 'Artic' en el pasado festival de Cannes. El director brasileño Joe Penna escribe y dirige esta cinta de supervivencia, en la que un piloto lucha contra la naturaleza para mantenerse con vida esperando que rescaten de las frías tierras donde ha estrellado su avioneta. Maravillosa la manera en que te mantiene pegado a la. Uta a esta cinta con apenas diálogos que sostiene magistralmente el actor danés. Un espectáculo ver todos y como cada uno de los espectadores sufríamos con él si abandonar la esperanza de que todo pudiera acabar bien, igual que lo hace el personaje. Una película ajena a modas y artificios.

Apoteosis japonés

Ayer,ademas de cine fantástico, la ya tradicional Zombie Walk. Durante todo el día maquillaje FX gratis y a ensayar bien la cojera para tomar las calles. Una Zombie Walk que Ron Perlman inauguró y en la que un grupo de japoneses con mucha energía participó muy activamente. Se trataba del equipo artístico de la cinta 'One cut of the dead' que arrasa por todos los festivales por los que pasa. Casi se cae abajo la sala Tramuntana por los aplausos tras la proyección el viernes.

Anoche, la cinta dirigida por Shinchiro Ueda abría el maratón "La noche más Zombie" y allí estaban, a la 1:30h de la mañana, los siete miembros del equipo, con su maquillaje y atuendos de la Zombie Walk, subidos al escenario para calentar aún más los ánimos antes de la proyección. Hay que admitir que la fama que precede a la película está más que justificada, porque eso difícil mantener la atención a cierta horas y 'One cut of the dead' lo consiguió. Trata sobre un rodaje de una película de zombies en un almacén abandonado, una película casi serie B...con dos partes muy claras que reescriben la película. Súper original guión, muchísimo humor y una mordaz crítica al funcionamiento del negocio audiovisual. Una gozada.