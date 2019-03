El XLIII Festival Internacional de Sitges arranca este jueves con el esperado estreno de 'Los ojos de Julia', un 'thriller' de misterio protagonizado por Belén Rueda que dará el pistoletazo de salida a diez días que confirmarán la vuelta de lo gótico y el auge del vampirismo.



El director del festival, Àngel Sala, ha explicado en rueda de prensa que como reacción al fenómeno 'Crepúsculo' ha nacido "otro vampiro, más duro, más sexual". Son los que protagonizan películas como 'We are the night', 'Prowl' y 'Stake land'.



Pero los vampiros no son los únicos clásicos que vuelven, "también los 'psychokillers' se renuevan", ha recordado. 'Red White & Blue', 'Coldfish' y 'The Devil' son algunos ejemplos.



Otra de las tendencias que se percibe en la programación de este año es el auge del cine emergente latinoamericano, con películas como la mexicana 'Somos lo que hay', protagonizada por una familia caníbal; la uruguaya 'La casa muda' --la primera película rodada con una cámara de fotos-- y la argentina 'Fase 7', una comedia apocalípitica sobre la gripe A.



"Hay películas que levantan mucha expectación", ha reconocido Sala, que a puesto como ejemplo 'Let me in', el 'remake' de la exitosa película europea, y 'Helldriver', una película de zombies de Yoshihiro Mishimura, "el nuevo gurú del cine japonés".



Entre las decenas de películas de cine fantástico y de terror destaca 'A Serbian film', una exhibición de violencia y pornografía que, por su dureza, obliga al festival a reservarse el derecho de admisión para evitar que entren menores. "Yo la he visto una vez, y juro que no la volveré a ver", ha asegurado el director.



La representación española irá encabezada por 'Los ojos de Julia, con Rueda; 'Agnosia', con Eduardo Noriega, y 'Carne de Neón', con Mario Casas, entre los títulos con más tirón mediático.



Al margen de las películas a concurso, el festival entregará el gran premio honorífico a Vicent Cassel. La actriz Caroline Munro recibirá la Maria honorífica, igual que Julie y Roger Corman; Tom Savini y Joe Dante están entre los galardonados con el premio Màquina del Temps, mientras que el Nosferatu irá a parar a manos de Eugenio Martín.



El festival, que este año homenaje en su cartel a 'El Resplandor', no tendrá, como estaba previsto, unos pases de 'revival' de 'Regreso al futuro', que cumple ahora 25 años. La causa, según Sala, es que su distribuidora internacional ha congelado todos los actos públicos.



El certamen espera superar las 60.000 entradas que se vendieron el año pasado, a pesar de que se han programado menos pases de cada película. El motivo es económico: ahora, en lugar de pagar por presencia de filme en festival, se paga por proyección.