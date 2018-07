La sección 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián proyecta once películas españolas

SECCIÓN NO COMPETITIVA

Esta sección no competitiva integra una selección de películas que muestra el panorama del cine español del año, con producciones estrenadas o no en nuestro país. Este año se podrán ver, entre otras, 'Los amantes pasajeros' de Pedro Almodóvar, '15 años y un día' de Gracia Querejeta o 'Ayer no termina nunca' de Isabel Coixet'.