Salma Hayek y Antonio Banderas son 'El gato con botas'

Comienza el Festival de Cannes 2011. Durante las próximas dos semanas Cannes se convertirá en escaparate del mejor cine internacional. Estrellas de cine, glamour y celebrities, desfilaran estos días por la alfombra roja.

Hasta la localidad francesa viajaron nuestras estrellas más latinas, Antonio Banderas y Salma Hayek para presentar la película de animación 'El gato con botas', en la que colaboran prestando sus voces a los protagonistas.

Aprovechando la masiva concentración de prensa internacional en Cannes, la productora DreamWorks no dudó en juntar a Banderas y a Hayek para que fueran fotografiados con el fin de promocionar la película animada en 3D "Puss in Boots".

Ambos actores posaron ante los medios captando la atención de todos los allí presentes e incluso tuvieron tiempo de mostrar su lado más divertido. La mexicana y el español bailaron a ritmo de la música e incluso tuvieron tiempo para subirse a lo alto de las botas, dejando una imagen muy original y divertida de la pareja.

Tras varios años sin coincidir en la gran pantalla, la pareja vuelve a compartir cartel. 'Desperado', fue la primera película que protagonizaron juntos en el año 1995. Años más tarde en 2003, volvieron a compartir cartel en la cinta 'El Mexicano'.

El actor Antonio Banderas protagoniza la última película del director de cine Pedro Almodóvar, 'La piel que habito'. Será la única película española que competirá por la Palma de Oro, con directores como Lars Von Trier por 'Melancolía', Terrence Malick por 'The tree of life', o el mismísimo Woody Allen con su comedia romántica 'Midnight in Paris'.

Producida por Dreamworks Animation y con guión de Brian Lynch y David H. Steinberg, 'El Gato con Botas', será la película de animación en 3D que narrará la historia de un tierno y mimoso gatito que termina convirtiéndose en un temible y malvado espadachín. El estreno del film está programado para el 4 de noviembre en Estados Unidos, y el 25 del mismo mes en España.