Richard Gere y Susan Sarandon inauguran el Festival de San Sebastián con 'El Fraude'

El próximo 21 de septiembre arranca el Festival internacional de cine de San Sebastián.Richard Gere y Susan Sarandon, dos de las estrellas de Hollywood más reconocidas serán las encargadas de inaugurar la gala con su último trabajo, 'El Fraude'.

No será la primera vez que ambos actores acudan a la ciudad donostierra. Richard Gere recibió el Premio Donostia en la 55 edición del Zinemaldia en 2007 y Susan Sarandon en la 43 edición en 1995. Ahora presentan 'El fraude' es un thriller ambientado en el mundo y que "tiene mucho que ver con lo que está pasando" en la actualidad, en alusión a la coyuntura de crisis económica.

En 'El fraude' Gere y Sarandon están acompañados por un reparto que incluye también a Laetitia Casta, Tim Roth, Brit Marling y Nate Parker. El protagonista del film es Robert Miller (Richard Gere), un magnate que en la víspera de su 60 cumpleaños parece el perfecto retrato del éxito americano en su vida profesional y familiar, siempre acompañado por su fiel mujer Ellen (Susan Sarandon) y Brooke (Brit Marling), su hija y heredera de su imperio pero en realidad se encuentra con el agua al cuello.

La película, que se proyectará en la gala inaugural del Zinemaldia el 21 de septiembre, supone el debut en el largometraje de ficción del escritor y director Nicholas Jarecki, joven talento que saltó a la fama gracias a su libro 'Breaking In: How 20 Film Directors Got Their Start', un best-seller publicado en 2002.