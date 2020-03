Polanski recupera su pasión por la Fórmula 1

Presentación de "Weekend of a Champion" en Cannes

El director franco-polaco Roman Polanski ofrece con "Weekend of a Champion", que se presentó hoy en Cannes, un acceso privilegiado al mundo de la Fórmula Uno y a los cuatro días que precedieron, en 1971, a la victoria de Jackie Stewart en el Gran Premio de Mónaco. La cinta fue rodada ese año y aparte de su presentación en la Berlinale nunca se había visto en los cines, y no lo hubiera sido ahora de no haberse descubierto, por casualidad, sus negativos en un laboratorio británico.