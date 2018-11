Pierce Brosnan se afilia a la comedia romántica con la danesa 'Den skaldede frisor'

El actor irlandés Pierce Brosnan presentó hoy fuera de concurso en el 69 Festival Internacional de Cine de Venecia el filme "Den skaldede frisor" ('Love Is All You Need'), una romántica película sobre la redención a través del amor para una mujer y un hombre maduros.



La cinta, que rezuma el espíritu de felicidad mediterránea de la película 'Mamma Mia' (2008), en la que también participó Brosnan, está dirigida por la danesa Susanne Bier, ganadora del Globo de Oro y del Óscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa en 2011 por 'In a Better World' ('En un mundo mejor').



"Pienso que hay algunos parecidos entre este filme y 'Mamma mia'. Ambos hablan de amores, de familia, de bodas. Pero este filme tiene una vertiente mucho más realista. Habla de nuestro tiempo mucho más", afirmó el actor irlandés en la rueda de prensa de presentación de la película en Venecia.



Con su habitual encanto y atractivo, el actor de 59 años, que ha pasado por la factoría del agente 007, Brosnan interpreta el papel de Philip, un ejecutivo viudo que dirige una empresa en Copenhague y al que le cambia la vida el conocer a la futura familia política de su hijo en la boda de este en el sur de Italia.

Un personaje con quien Brosnan se identifica

Philip, que conserva secuelas emocionales por la repentina pérdida de su mujer en un accidente, se ve sorprendido por la llegada a su vida de la llamada a ser su consuegra, Ida, una enferma de cáncer encarnada por la danesa Trine Dyrholm, y que llega a la boda de su hija en un complicado momento matrimonial.



"Si lees el guión, te llega. Te enamoras de las palabras del personaje, dejas que el personaje venga a ti. Está conectado a mi vida personal. Yo perdí a una mujer enferma de cáncer -su primera esposa, Cassandra Harris- y en este sentido podía saber cómo se sentía este hombre que ha perdido una mujer de modo trágico", comentó Brosnan.



"Estoy en la mitad de mi vida y tenemos a Philip que está en la mitad de su vida. Hay muchos aspectos que me han atraído y con los que me puedo identificar" de este personaje, añadió el actor, quien explicó que para él la película habla también "de la esperanza, de la fe y la confianza" entre un padre y un hijo.



La trama de esta historia se localiza principalmente en una villa de la península italiana de Sorrento, que servirá como escenario para que la chispa entre Philip e Ida, con una banda sonora de populares canciones italianas que adornan este banquete del amor mediterráneo.



"Para mí el personaje es un desafío, porque nunca he hecho una comedia antes. He hecho mucho drama y esta mujer sonriente, muy viva de cuerpo y mente, muy femenina, era una cosa diferente desde el punto de vista de mi interpretación. Ha sido un desafío. Es un personaje muy bello", dijo Dyrholm.



"Pierce Brosnan tiene mucho encanto, es brillante y divertido. Estaba nerviosa por conocerlo, porque es una estrella, pero desde la primera prueba me tomó de la mano y me miró a los ojos y recitó. Y esto me relajó completamente. Enseguida todas las mujeres del set se enamoraron de él", agregó.

La enfermedad tratada desde la comedia

Bier, quien vuelve a confiar en Dyrholm para la protagonista, introduce en esta producción de Dinamarca y Suecia la componente del cáncer del que está siendo tratada Ida como elemento decisivo para que esta dé un giro a su rutina de peluquera y disfrute aun más de la calidad de vida que le puede ofrecer una villa con limoneros en la costa italiana.



"Desde el principio acordamos hacer una comedia y siempre ha habido elementos de comedia. Pero comenzamos a hablar de un filme que tuviera que ver con el cáncer. Pensamos que lo mejor para este argumento tan angustioso sería tratarlo de modo liviano. Más que una comedia como tal, diría que es una historia de amor con una vena cómica muy fuerte", apuntó la cineasta.



Bier aseguró que el lugar en Sorrento elegido para el filme era el ideal para localizar esta película por tratarse de una "celebración de la esperanza de la vida y del romance" y reconoció que una boda, como cualquier celebración familiar a gran escala, es el mejor momento para sacar a la luz los secretos.



Sobre la sombra que ha dejado en su carrera la interpretación del famoso agente secreto británico James Bond, Brosnan recordó que él ya era actor antes y que después de ese personaje, que, según él, le ha permitido estar hoy en Venecia, han venido y vendrán otros.



Pero reconoció que en ocasiones le ofrecen el mismo tipo de personaje de maduro atractivo: "Me encanta actuar. Me enseñaron que podía hacer muchos papeles, pero a veces te encuentras con que haces siempre el mismo tipo. Pero es que me gusta trabajar", comentó el galán irlandés.