Pete Doherty presenta su estreno como actor en el Festival de Cannes

¿Qué hacía Pete Doherty posando, bastante modosito, ante los fotográfos en Cannes? Parece que el que ha conseguido domarle (al menos ante la prensa) es la francesa Sylvie Verheyde, directora que le ha brindado la oportunidad de debutar como actor en 'Confession d'un enfant du siècle'('Confesiones de un chico del siglo').

En la cinta, que se presentó este domingo en la 65 edición del Festival de Cannes, el ‘enfant terrible’ del rock británico, más conocido por relación con Kate Moss, sus problemas con las drogas y sus continuas entradas y salidas en la cárcel, interpreta un héroe romántico del siglo XIX.

Doherty es Octavio, un joven aristócrata que se ve traicionado por su amante y cae en la desesperación y en el libertinaje ("el mal del aquel siglo", según la directora). Piensa en el suicido hasta que conoce a una viuda diez años mayor, con la que parece que la luz vuelve a su vida.

Y este momento es cuando el reparto se torna más interesante, porque en el papel de la mujer salvadora veremos a Charlotte Gainsbourg, musa de Lars Von Trier, ganadora de una Palma de Oro por 'Anticristo' y que no pudo estar en la Croisette.

Sí posó para los fotógrafos formando pareja con el polémico cantante la exuberante modelo y actriz Lily Cole. Antes de que se estrenara la cinta, la directora calificó al ex integrante de The Libertines "como un poeta". Sin embargo, esto no sirvió porque ni la película ni el rockero en su rol de héroe romántico convencieron del todo en Cannes.