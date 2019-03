Oliver Stone, el cineasta más emblemático del moderno cine americano

El director estadounidense Oliver Stone recibirá un Premio Donostia especial, en reconocimiento a toda su carrera cinematográfica, que el Festival Internacional de Cine de San Sebastián concederá con motivo de su 60 edición, que se celebrará entre el 21 y el 29 de septiembre próximos.

Oliver Stone estrenará además en el certamen donostiarra su última película, "Salvajes", que se proyectará el día 23 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia con la presencia de los actores John Travolta y Benicio del Toro.

El Zinemaldia ha anunciado hoy en un comunicado que, al igual que hizo en su 50 edición, cuando otorgó un premio especial a Francis Ford Coppola, aprovechará su 60 cumpleaños para conceder otro galardón especial a este realizador americano, responsable de filmes tan emblemáticos como 'Platoon' o 'Nacido el 4 de julio'.

Más de cuarenta años vinculado al cine

Oliver Stone (Nueva York, 1946) se ha convertido en uno de los cineastas más emblemáticos del cine moderno americano gracias a su tratamiento de candentes temas sociales y políticos y a su poderoso estilo visual.

Se inició en el cine como guionista y ganó su primer Óscar por el guión de 'El expreso de medianoche' (1978) de Alan Parker, además de ser autor también de los guiones de filmes tan populares como 'Conan el bárbaro' (1982) de John Milius o 'El precio del poder' (1983) de Brian de Palma.

Debutó como director en 1981 con el thriller fantástico 'La mano', pero no sería hasta cinco años después cuando definiría su estilo y sus intereses como director con el drama político "Salvador" (1986), que inauguró en su día las proyecciones en el Velódromo en el Festival de San Sebastián.



Seguiría la película que lo consagró internacionalmente, 'Platoon' (1986), un duro retrato de la guerra de Vietnam por el que obtuvo el Óscar a Mejor Director y que también fue premiado con la estatuilla a Mejor Película.



Su éxito continuaría con su ácida visión del mundo de los grandes negocios en 'Wall Street' (1987) y con su regreso al trauma de Vietnam en 'Nacido el 4 de julio' (1989), que le valió un segundo Óscar al Mejor Director.



En sus siguientes filmes, Stone ha trazado un profundo e impactante retrato de la América moderna al abordar cuestiones como el asesinato de Kennedy en 'JFK, caso abierto', 1991), la presidencia de Richard Nixon en 'Nixon' (1995), la violencia de la sociedad americana en "Asesinos natos", 1994), la corrupción del deporte en 'Un domingo cualquiera' (1999) o el atentado del 11-S en 'World Trade Center' (2006).



Stone ha visitado el Festival de San Sebastián en cuatro ocasiones, con motivo de la presentación de 'Salvador', 'Asesinos natos' y 'World Trade Center' en el Velódromo y de su documental 'Looking for Fidel' (2004) en Zabaltegi Especiales.

Su nuevo trabajo, 'Salvajes'

Este año visitará San Sebastián con su último trabajo, 'Salvajes', un trepidante thriller basado en el "best seller" del mismo título de Don Winslow y protagonizado por un reparto estelar encabezado por John Travolta, Benicio Del Toro, Taylor Kitsch, Blake Lively, Aaron Taylor Johnson, Salma Hayek, Emile Hirsch y Demian Bichir.



La película cuenta la emocionante historia de dos emprendedores de Laguna Beach, Ben (Aaron Taylor Johnson), un budista pacífico y caritativo, y su mejor amigo Chon (Taylor Kitsch), exmiembro de las fuerzas especiales de la Marina estadounidense y exmercenario.

Ambos montan un lucrativo negocio casero que consiste en plantar y vender marihuana, comparten un amor único con la extraordinaria y bella Ophelia (Blake Lively) y tienen una vida idílica en este pueblecito del sur de California hasta que se instala en él un cártel mexicano, liderado por una despiadada mujer (Salma Hayek) y su brutal matón (Benicio Del Toro).



Ben y Chon, con la ayuda que les proporciona a regañadientes un escurridizo y nada limpio agente de la DEA (John Travolta), deciden librar una guerra imposible contra el cártel que desencadenará una serie de maniobras y estratagemas cada vez más salvajes.



El Festival de San Sebastián ha precisado que el filme se estrenará el día 28 de septiembre en toda España.