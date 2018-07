‘Behind The Candelabra’, ¿el último y definitivo trabajo de Steven Soderbergh?

El realizador estadounidense Steven Soderbergh confirmó en Cannes que se va a tomar "un descanso" por un tiempo indefinido y que la película que presentó en la sección oficial, 'Behind the Candelabra', puede ser la última que hace.

Con 50 años recién cumplidos, un Óscar por 'Traffic' (2000), una Palma de Oro de Cannes por 'Sexo, mentiras y cintas de vídeo', 1989 y más de treinta películas a sus espaldas, el director siente que ha cumplido una etapa.

"Voy a tomarme un descanso, no sé por cuánto tiempo. Lo que puedo decir es que, si esta es la última película que hago, estoy realmente feliz del resultado", dijo, sin querer precisar hasta qué punto esta retirada puede ser definitiva.

Sí señaló que 'Behind the Candelanbra' puede ser una buena forma de cerrar su carrera. Porque tiene conexiones con su primera película ('Sexo, mentiras y cintas de vídeo'), en la que dos personas hablaban en una habitación, un esquema que centra también "Behind the Candelabra".

Al mismo tiempo, y desde el punto de vista estilístico, hay una clara progresión. Una evolución en la que es capaz de reconocerse y que le hace sentirse satisfecho por haber logrado una "especie de simplicidad" en sus películas. "Ha sido un recorrido interesante", afirmó convencido.

Y el que puede ser el cierre de su carrera en el cine es, paradójicamente, un filme financiado por una televisión, algo natural en opinión del director. "En los últimos diez años se ha visto una migración gradual de la audiencia hacia la televisión. Ahora se hace una gran televisión, y la televisión ha tomado el control de las conversaciones que solían ser dominio exclusivo del cine", reflexionó.

Es "una segunda edad de oro en los Estados Unidos para la televisión", algo genial para los espectadores, que les permite ver joyas como 'House of Cards' (2013), una serie realizada por David Fincher ('La red social', 2010) y protagonizada por Kevin Spacey.

Un ejemplo de las historias profundas que se pueden hacer ahora en televisión, lo que hace que sea un momento "emocionante", señaló.