Mario Casas y Hugo Silva: “Alex quería cambiar la imagen que tenemos por nuestro trabajo en tv”

"Alex no me quiso mandar el guion, me lo quería contar él, porque decía que Toni se podía desarrollar más allá del libreto". El tal "Toni" es el joven al que interpreta Mario Casas en 'Las Brujas de Zugarramurdi', la nueva película de Álex de la Iglesia que se ha presentado en el Festival de San Sebastián este fin de semana.

Es un chico con inteligencia 'límite', curtido en el 'chunda chunda' de las discotecas y que tiene miedo a las mujeres. En realidad, como todos en esta comedia gamberrísima, que retrata con mucho humor a los hombres como calzonazos y a las mujeres (con escoba o sin ella) como brujas.

"Hemos trabajado con gente que controla muy bien la comedia y me han ayudado mucho" explica Casas enumerando el gran batallón de secundarios con el que cuenta la película, desde Pepón Nieto (antiguo compañero también de 'Los Hombres de Paco') y Secun de la Rosa hasta por Macarena Gómez.

"Hemos hecho una pequeña familia que lleva la comedia a un lugar muy interesante", explica. La comedia de la cinta, que llega a los cines este viernes, toma, incluso, el tono de la entrevista. "A mi me ha tocado ir tapado hasta el cuello y el que sale con taparrabos es Hugo" explica el actor sobre la eterna pregunta de si le veremos de nuevo sin camiseta, y añade: "Las fans de Hugo van a estar contentísimas". Interviene su partenaire, sumándose a la broma.

"En cambio las fans de Mario me van a odiar porque he tenido la oportunidad de besarle".

