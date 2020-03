Manuel Gutiérrez Aragón, medalla de Oro de la Academia de Cine 2012

Manuel Gutiérrez Aragón ha sido reconocido con la Medalla de Oro que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España otorga anualmente a un miembro del sector cinematográfico.

La junta directiva de la institución ha decidido conceder este trofeo al director y guionista cántabro, autor de 'Todos estamos invitados', película con la que se retiró del cine después de 35 años de oficio.



"Lo que más me impresiona es la gente que ha recibido antes la Medalla, todos muy meritorios y, por supuesto, más que yo", ha declarado el veterano cineasta cuando Enrique González Macho, presidente de la Academia, le llamó para darle la noticia. "Para merecerla tendré que esforzarme más y hacer méritos ante mis colegas. Como ya es difícil que haga películas, ayudaré a la profesión en aspectos de formación y conocimientos", ha añadido.



A Gutiérrez Aragón (Torrelavega, 1942) que dijo adiós a la gran pantalla en 2008 con una historia testimonial, le molesta la etiqueta de exdirector "porque tendría la sensación de jubilado". "No he vuelto a hacer una película por soberbia. Pensé: 'Antes de que me quiten, me quito yo'", apunta.



'Habla mudita', 'Camada negra', 'Maravillas', 'El corazón del bosque', 'Demonios en el jardín', 'La mitad del cielo' -con la que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián-, 'El rey del río', 'El caballero Don Quijote' y 'La vida que te espera', son algunos de los títulos que conforman la filmografía del que también es académico y Premio Nacional de Cinematografía 2005.

Licenciado en Filosofía y Letras, este hijo de cubano, tierra en la que rodó 'Una rosa de Francia', 'Cosas que dejé en La Habana' e 'Historias de la música cubana' -serie para televisión, en la que dirigió la también célebre 'El Quijote', con Fernando Rey y Alfredo Landa-, ha escrito dos novelas: 'La vida antes de marzo', con la que ganó el último Premio Herralde, y 'Gloria mía'.



Gutiérrez Aragón recibirá este galardón el próximo mes de octubre. La Medalla de Oro es uno de los premios más importantes de la Academia, que también ha entregado esta condecoración a Vicente Casanova, Fernando Rey, Carlos Saura, Francisco Rabal, Alfredo Matas, Ana Belén, Sara Montiel, Elías Querejeta, Gil Parrondo, José Luis Borau, Fernando Fernán Gómez, Carmelo Bernaola, Concha Velasco, Antonio Banderas, Basilio Martín Patino, Geraldine Chaplin, Pablo Núñez, Maribel Verdú, Carmen Maura, Rosa María Sardá y José Luis Alcaine.