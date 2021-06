Festival de Málaga 2021: Así ha vivido el equipo de 'Live is life' la presentación de la película

Más información El Festival de Málaga 2021 presenta en Madrid su Sección oficial con 23 películas, cuatro de ellas fuera de concurso

Como un torbellino ha llegado el equipo de 'Live is life' a la alfombra roja del Festival de Málaga 2021. Su joven reparto, lleno de emoción y nervios, ha vivido con mucha intensidad el día de presentación de la película, que compite dentro de la sección oficial dentro de esta 24 edición.

Hemos charlado con su director, Dani de la Torre, así como con sus jóvenes actores, sobre cómo se han sentido desde el pase de prensa, donde han visto todos juntos por primera vez la película, hasta desfilar por la alfombra roja. Puedes ver su respuesta en el vídeo de arriba.

¿Qué cuenta 'Live is life'?

Esto es lo que adelanta su sinopsis oficial: Verano 1985. Como cada año, Rodri deja Cataluña y vuelve al pueblo gallego de sus padres para reencontrarse con su pandilla. Sin embargo, este año es distinto para él y sus amigos. Los problemas del mundo real empiezan a aparecer en sus vidas amenazando con separarles. Aferrándose a la amistad que les une, los cinco amigos planean escaparse la noche de San Juan en busca de una flor mágica que, según cuenta la leyenda, crece en lo alto de una montaña y puede hacer que los deseos se hagan realidad. Porque su único deseo ahora es resolver el problema de su amigo en apuros y con ello poder seguir juntos. Una aventura que les hará crecer a través de un fascinante camino lleno de acción, emoción y esperanza, y que les dejará en el recuerdo para siempre aquel verano en el que de fondo sonaba 'Live is Life'.

Oliver Laxe, premio Málaga Talent 2021

El premio Málaga Talent 2021, Oliver Laxe, ha pasado también por la alfombra roja este domingo. El cineasta posteriormente en la gala de entrega ha agradecido a Málaga su hospitalidad y cordialidad cantando en gallego y árabe, acompañado de ritmos marcados por varios amigos y por la ganadora del Goya Benedicta Sánchez.

"Me encantan los premios, no es lo mismo la noción del éxito que del fracaso, pero siempre que he venido a Málaga me he sentido bienvenido, yo, que siempre he estado en los márgenes, en esta ciudad, como cuando los Goya, me he sentido algo así como que estaba en casa: como si me dijeran cuando vengas tienes una habitación donde quedarte", ha dicho el director de 'O que arde'.