El director Marqués-Marcet recibe el Premio Málaga Talent en el festival de cine

El director ha tenido un encuentro ante los medios junto al director del Festival de Cine de Málaga, Juan Antonio Vigar, en el que han repasado la "breve, pero talentosa" carrera del premiado en el mundo del cine. Vigar ha señalado que este premio es "una palmadita en la espalda" para que el cineasta continúe por ese camino de éxitos y talento. En la charla mantenida con Juan Antonio Vigar, Carlos Marqués-Marcet ha destacado la importancia de una buena formación profesional, ya que supone "un importante espacio de encuentro". "El cine no se hace solo, hay que compartir y es en las aulas donde conoces a gente con la que trabajar", ha dicho. El director, que cursó una beca en Los Angeles, ha hablado de la importancia de viajar para "tomarte tu tiempo y explorar". "Dejar tu zona de confort es vital para trabajar", ha añadido.

Carlos Marqués-Marcet también participa en esta edición en la sección Málaga Premiere con el documental 'La mort de Guillem', que trata el asesinato de Guillem Agulló. El documental lleva a la pantalla el duelo de la familia del joven antifascista y su lucha por reivindicar la memoria de su hijo. Sobre este documental, ha indagado en la forma de mostrar un hecho familiar: "Era un relato que teníamos que construirlo de cerca con la familia, conocer bien qué supuso para ellos la muerte de esa persona", ha añadido. El director también ha hablado de su forma de trabajar en los castings y sobre la selección de reparto: "Yo no tengo un método concreto para seleccionar actores, cada película es distinta, pero es cierto que es en el casting donde el instinto juega más y determina tus elecciones. Siempre que lo he seguido me ha funcionado".

Carlos Marqués-Marcet debutó en 2014 en el Festival de Málaga con su primer largometraje, '10.000 km', cinta que le hizo ganar la Biznaga de Oro a mejor película, además del Goya al mejor director novel (2015). Con el largometraje 'Los días que vendrán', el director se hizo de nuevo en la pasada edición del Festival de Málaga con la Biznaga de Oro a mejor filme, además de las Biznagas de Plata a la mejor dirección y mejor actriz.

Nacido y formado en Barcelona (1983), Carlos Marqués-Marcet es director, montador y guionista, ganador del Goya al mejor director novel en 2015 por su ópera prima, 10.000 km. Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra, desarrolla una intensa carrera como cortometrajista en su ciudad natal. En 2008 recibe una beca de la Fundación La Caixa para cursar un máster en Dirección de Cine en la UCLA School of Film and TV (University of California Los Angeles), escuela donde realiza varios cortometrajes más.

Uno de estos cortos, 'The Yellow Ribbon' (2011), se estrena en el Festival de Málaga y participa en decenas de festivales internacionales, ganando once premios incluidos los prestigiosos DGA Student Award (Sindicato de Directores Americanos, (2012) y el John Frankenheimer Award (2011).