'7 Razones Para Huir', 'La banda', 'Litus' y 'Staff Only', en Sección Oficial del Festival de Málaga 2019

'7 Razones Para Huir'

La película se construye a partir del cortometraje Interior. Familia., escrito por Esteve Soler y codirigido junto a Gerard Quinto y David Torras, y que cosechó un gran éxito en numerosos festivales. El largometraje es una comedia negra que critica ácidamente nuestra sociedad partiendo de siete historias cotidianas con personajes llevados al extremo de sus circunstancias. Una familia, un niño pobre, unos vecinos, una inquilina, un empresario, un atropellado y una boda. Siete historias que mezclan horror y comedia. Siete momentos de humor negro tan extraños como cercanos. Siete visiones surrealistas de una sociedad que no progresa.

'La banda'

La película narra la historia de Edu, un joven músico que vive en el extranjero y vuelve a su Valencia natal para asistir a la boda de su hermano. El retorno despierta en él la necesidad de recuperar todo lo que dejó atrás: especialmente a Alicia, la eterna novia de su mejor amigo.

'Litus'

Definida por su director Dani de la Orden como una "dramedia", 'Litus' habla de esas amistades rotas, con resquicios, trozos partidos, pero que se pueden volver a juntar aunque las grietas siempre estén visibles. Cuenta para ello en su reparto con Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Miquel Fernández, Adrián Lastra, Alex García y Marta Nieto.

Según explica Dani de la Orden, 'Litus' hace un retablo emocional que parte de la gran dificultad que supone afrontar la pérdida de un ser querido, aceptarla y, sobre todo, entenderla. Tras la muerte de Litus, Toni reúne de nuevo a sus amigos después de un tiempo sin verse. Sin embargo Toni tiene una noticia inesperada: Litus dejó una carta de despedida para cada uno de ellos. Lo que debía ser un encuentro para hablar de Litus se convierte en ocasión para descubrir los secretos más íntimos y las emociones escondidas durante años.

'Staff Only'

El tándem creativo formado por Neus Ballús y el productor y coguionista Pau Subirós partió de un largo trabajo de campo en el que el guion se escribe a partir de espacios e historias reales de las que han sido testigos. Según Ballús, 'Staff Only' es un retrato poliédrico del turismo occidental en África y de la mirada del turista sobre la realidad africana. Marta, de 17 años, pasa las vacaciones de Navidad en Senegal junto a su padre, Manel, y su hermano Bruno. Quizá disfrutaría del viaje si no fuese porque su padre no le deja ni una pizca de libertad y le impone un frenético plan de safaris y folklore senegalés junto al grupo de jubilados que llenan el resort. En el viaje Marta conoce a Khouma, un senegalés algo mayor que ella que trabaja en el hotel filmando las excursiones de los turistas, y a Aissatou, una chica que limpia habitaciones. Así se introducirá en el mundo del 'STAFF ONLY', del personal del hotel.