Álex De la Iglesia se plantea una segunda parte de 'Las Brujas de Zugarramurdi'

"Sitges es mi patria", afirmó ayer el director Álex de la Iglesia al iniciar la clase magistral que impartió en el Festival de Cine de Sitges, donde, ante un jovencísimo y entusiasta auditorio, dijo que baraja la opción de realizar la segunda parte de 'Las Brujas de Zugarramurdi'.

Su última y exitosa película, de la que se siente más satisfecho "globalmente" de todas las que ha dirigido, podría tener una segunda parte, con algunas escenas ya pensadas e incluso el título.

Sin embargo, De la Iglesia ha advertido de que en estos momentos este proyecto "no es más que un sueño" que está en su cabeza, después de la buena experiencia vivida durante el rodaje, del que ha dicho que fue "tan fuerte, divertido y apasionante que no le importaría repetir". "Y habría más monstruos y más aquelarre, solo para joder", alegó con respecto a la continuación.

Durante su comparecencia, acompañado por el director del Festival, Ángel Sala, se produjeron algunas sorpresas para alegría del público, como la aparición del actor Carlos Areces, uno de los intérpretes de 'Las brujas de Zugarramurdi'.

De la Iglesia fue directo y sincero respondiendo todas las preguntas, incluso una en la que le pusieron en un compromiso preguntándole con qué actor se queda de los que ha trabajado y, a pesar de empezar diciendo que no se puede quedar con ninguno, ha acabado afirmando que sería el popular Mario Casas. "Mira, lo voy a poner a él primero", respondió.

SOBRE SITGES

Nada más empezar, dejó claro que en Sitges siempre se ha sentido muy bien. "Es donde me lo he pasado mejor y donde he visto películas que jamás olvidaré y donde también he estrenado películas mías. Sitges es una gozada, donde el cine es una fiesta, no un mercado, ni es tontería". "El cine en Sitges es verdad, es diversión".

Además, ha considerado que cuenta con un público "infinitamente más sano que en otros festivales, que son más de tuberculosis o de gota, de comer mucho producto francés, mucho queso y marisco, que generan otro tipo de espectador, que me atrae mucho más para acabar con él que para disfrutar con él".