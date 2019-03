'El lado bueno de las cosas' triunfa en los premios Spirit del cine independiente

La cinta se ha llevado también las estatuillas a la mejor actriz, Jennifer Lawrence, mejor director y mejor guión, ambos para David O. Russell. "Me encanta hacer cine independiente", afirmó Lawrence sobre el escenario de la carpa instalada en la playa de Santa Mónica (California), donde se han entregado los galardones.

Por su parte Russell aseguró al recoger el premio que Benh Zeitlin, su principal rival en la categoría de mejor director, que "es joven y volverá a estar aquí" tras su éxito con 'Beasts Of The Southern Wild'.

El trofeo al mejor actor lo recibió John Hawkes por su trabajo en 'The Sessions'. "Es realmente una cinta independiente, rodada con muy poco dinero", explicó el intérprete.

Por su parte Matthew McConaughey se alzó con el premio al mejor actor de reparto por 'Magic Mike'. "He tenido que bajarme los pantalones para ganar un premio", dijo entre risas en alusión a su papel como "stripper". El actor se congratuló por la existencia de estos galardones y dedicó "una larga vida al cine independiente". Helen Hunt, compañera de Hawkes en 'The Sessions', ganó como mejor actriz de reparto. "Pude bailar con el compañero de faena más sexy que pude soñar, aunque no pudiera moverse", indicó Hunt acerca del papel de Hawkes, un adulto de 36 años que vive necesitado de un respirador artificial.

El galardón a la mejor película internacional fue para 'Amor', del austríaco Michael Haneke. "Mi impresión es que estos premios los da gente joven y eso es importante para una película como la mía que trata un tema tan serio. En una sociedad como la nuestra que está envejeciendo, es importante hacer trabajos que traten temas importantes de forma seria", afirmó el cineasta.

Asimismo el galardón a la mejor película a cargo de un director novel fue para 'The Perks Of Being A Wallflower', de Stephen Chbosky, en tanto que el premio al mejor guión novel fue para 'Safety Not Guaranteed', de Derek Connolly. Entre otros premios destacados se entregaron el de mejor fotografía (Ben Richardson, por 'Beasts of the Southern Wild') y mejor documental ('The Invisible War', de Kirby Dick). El comité que designa los galardonados en los premios Spirit está compuesto por guionistas, directores, productores, actores, críticos, programadores y otros profesionales de la industria del cine.