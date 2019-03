Johnny Depp, Penélope Cruz y sus sirenas asesinas fondean en Cannes

Depp reconoció ante la prensa internacional, con sus ojos ocultos por unas gafas de sol, que teme a la reacción de los críticos ante el desembarco en Cannes de la cinta, en la que encarna por cuarta vez al pirata Jack Sparrow. "De verdad que me asustan, por eso venimos a Cannes", bromeó Depp sobre sus temores a los comentarios de la crítica especializada sobre esta producción de Disney, titulada 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas'.



Ya presentada en preestreno mundial en Los Ángeles a principios de este mes, la película, en 3D, reúne además de a Depp y Cruz a otros grandes actores, como Geoffrey Rush y Ian McShane, en una historia que pone a todos a buscar la fuente de la eterna juventud. Y aporta una visión algo "canina" (en el sentido odontológico literal de la expresión) al repertorio de imaginarios de sirenas, nada que ver con la melancolía de aquella que da la bienvenida en el puerto de Copenhague.



Sirenas asesinas, vamos, que hay que dejar remojando en agua y bien ataditas para que no muerdan, una de las imágenes que más fijamente pueden quedar en la retina del espectador de este filme, que comienza con una persecución en carrozas a toda pastilla por las calles de Londres.



La historia: piratas que buscan la fuente de la eterna juventud por encargo de su majestad británica, en abierta rivalidad con la Corona española, a ver quién llega antes y, en el camino le arrebata una lágrima a una sirena para que el milagro de no envejecer se haga realidad. Penélope Cruz declaró haberse sentido "muy cómoda" en este filme que le permite repetir con Marshall (quien la dirigió en 'Nine') porque se lo pusieron "muy fácil", y añadió sobre sus compañeros de reparto que tiene "ya ganas de trabajar con ellos otra vez".