George Clooney y Brad Pitt, los reyes del Festival de Toronto

Buen cine y muchas caras conocidas en el el Festival de cine de Toronto (TIFF), en Canadá. George Clooney presentaba su última película: 'The Ides of March'. Un film que además de protagonizar, dirige y produce.

También se pasó por allí la pareja más famosa de Hollywood. Brad Pitt, con su inseraparable Angelina Jolie, que estrenaba 'MoneyBall'. Una historia ambientada en el mundo del beisbol, muy aplaudida por la crítica del festival.

El actor y director estadounidense George Clooney afirmó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que las consideraciones políticas no influyen especialmente en su decisión para participar o realizar una película.

Clooney declaró durante una rueda de prensa que no cree que esta sea una película particularmente política. "Creo que es un film sobre elecciones morales. Me parece que eso no tiene forzosamente ninguna tendencia política". "Pensé que era simplemente una historia moral divertida. Una vez que se pone en el mundo de la política, amplifica todos los problemas. Creía que eso era divertido", añadió el actor.

Brad Pitt, por su parte, dijo estar orgulloso con su última película y bromeó que el buen resultado obtenido es fruto de que ha hecho un pacto con el diablo.

"Crecí en un ambiente muy cristiano. Saludable, una familia con mucho amor. Y no intenté nada por mi mismo hasta que fui un adulto y me fui de mi hogar. Y lo que probé es satanismo. Está funcionando muy bien. Hice un pacto. Por eso la película ha salido tan bien", bromeó Pitt durante la rueda de prensa.

Brad Pitt también afirmó que las historias de perdedores son su debilidad y que el género deportivo en el mundo del cine "es muy interesante" .