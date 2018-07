Belén Rueda: "El género de terror me ha dado muchas satisfacciones y ahora está en el lugar que merecía"

Como la propia Belén Rueda explica, 'No dormirás' "es la historia de una directora que quiere llevar a cabo una obra de teatro con una sola función porque para ello someterá a sus actores a 108 horas de insomnio absoluto. Ante la falta de sueño se despliegan los mecanismos de su cerebro que provocan situaciones muy extrañas por el comportamiento humano".

Efectivamente ella interpreta el papel de Alma Bohn, la despiadada directora de teatro que no se detendrá ante nada para conseguir su objetivo. Para preparar su papel, y por casualidades de la vida, acabó viendo un documental de Angelica Lidell y enseguida supo que aquella mujer era la inspiración que necesitaba.

Rodó en Argentina junto a Natalia de Molina, que tuvo que cambiar su acento por el de la gente del país para su papel, y Belén cuenta entre risas que ella no notó en ningún momento que no fuera argentina. "No se le notaba nada".

Belén tiene por delante un proyecto de cine con Antena 3 y una serie al final de año, aunque según ella misma continúa diciendo, "aún no se ha cerrado nada".