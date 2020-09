Así será el Festival de San Sebastián 2020: Todos los contenidos de la 68 edición

El realizador chino Ziynag Zhou cerrará con su película 'Wuhai' la competición de la Sección Oficial de la 68 edición del Festival de San Sebastián, que se celebra del 18 al 26 de septiembre y cuya presentación oficial tendrá lugar este viernes.

SECCIÓN OFICIAL

'Wuhai' cierra así la lista de los doce filmes que aspiran a la Concha de Oro en este Zinemaldia, por la que pugnarán cineastas consagrados como Pablo Agüero ('Akelarre'), Danielle Arbid ('Passion simple'), Sharunas Bartas ('In The Dusk'), Naomi Kawase ('Asa Ga Kuru/ True Mothers'), Antonio Méndez Esparza ('Courtroom 3H / Sala del Juzgado 3H'), François Ozon ('Eté 85/ Summer of 85 / Verano del 85'), Julien Temple ('Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan') y Thomas Vinterberg ('Druk/ Another Round').

En la Sección Oficial también concursarán realizadores de trayectoria más corta como Eduardo Crespo ('Nosotros nunca moriremos/ We Will Never Die'), Dea Kulumbegashvili ('Dasatskisi/ Beginning'), Harry Macqueen ('Supernova') o Takuma Sato ('Nakuko wa ineega/ Any Crybabies Around?'). Fuera de concurso podrán verse 'Rifkin's Festival', la nueva comedia de Woody Allen que inaugurará la Sección Oficial, y 'Antidisturbios', serie de Rodrigo Sorogoyen. También al margen de la competición se han programado como proyecciones especiales un largometraje documental de Matt Dillon, 'El gran Fellov'e, y dos series: 'Patria', creada por Aitor Gabilondo, y 'We Are Who We Are', de Luca Guadagnino.

NEW DIRECTORS

Por su parte, 'Spagat/ Grand Ecart', largometraje dirigido por Christian Johannes Koch, completa la competición de New Directors. Con esta última incorporación se cierra el listado de la sección que muestra óperas primas y segundas películas de sus autores.

En total, este año serán doce los títulos que se disputen el Premio Kutxabank-Nuevos Directores procedentes de Brasil, China, Corea del Sur, España, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suiza y Vietnam.

El suizo Christian Johannes Koch (Lucerna, 1986), que participó previamente en Nest con su corto 'über Uns Elektrizität' (2013), regresa para mostrar su debut en el largometraje, 'Spagat/ Grand Ecart', un filme ambientado en la Suiza rural, donde vive una profesora de vida familiar aparentemente tranquila pero que mantiene una relación secreta con el padre de una alumna. Este filme se suma a otras cuatro óperas primas de New Directors firmadas por cineastas con proyectos gestados, premiados o programados anteriormente en San Sebastián. Isabel Lamberti participará con 'La última primavera/ Last Days of Spring' después de lograr con el corto 'Volando Voy' (2015) el Torino Award de Nest; David Pérez Sañudo, autor de 'Ane', presentó el corto 'Aprieta pero raramente ahoga' (2017) en Zinemira-Kimuak; Joäo Paulo Miranda Maria obtuvo el Premio de los Distribuidores y Exhibidores Europeos en Cine en Construcción 37 Toulouse y ahora mostrará 'Casa de antiguidades/ Memory House'; mientras que Grigory Kolomytsev regresará con 'Chupacabra', el proyecto que participó en las residencias de Ikusmira Berriak en 2018.

Las otras primeras películas de New Directors son 'Gal-mae-gi/ Gull, de Kim Mi-jo'; 'Ge sheng yuán hé màn bàn pai/ Slow Singing' (Las notas del tiempo) de Xingyi Dong y '16 printemps/ Spring Blossom' de Suzanne Lindon. Los cuatro títulos restantes son segundas obras: 'Limbo', de Ben Sharrock; 'Hil kanpaiakm/ Death Knell (Campanadas a muerto), de Imanol Rayo; 'Jak Najdalej Stad/ I Never Cry', de Piotr Domalewski, y 'Umibe no kanojotachi/ Along the Sea', de Akio Fujimoto. Los doce largometrajes optan al Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros repartidos a partes iguales entre el director o directora y la distribuidora de la película en España, y también serán candidatos al Premio TCM de la Juventud.

ZABALTEGI-TABAKALERA

La sección Zabaltegi-Tabakalera también incluirá un último título, 'Simon Chama/ Simon Calls', que eleva a 20 el total de largometrajes y cortos que integrarán la sección competitiva más abierta del Festival. Su directora es Marta Sousa Ribeiro (Lisboa, 1992), que tras dirigir diversos cortometrajes y series y fundar la productora Videolotion, se estrena en el largometraje con una película sobre un joven cansado de esperar que su vida cambie. Entre los once largometrajes de Zabaltegi-Tabakalera desde el Festival destacan varios procedentes del Festival de Berlín como 'Los conductos', de Camilo Restrepo; o 'The Trouble with Being Born', de Sandra Wollner, entre otros.

La sección también mostrará los últimos trabajos de Nicolás Pereda (Fauna) y Adilkhan Yerzhanov (Zheltaya koshka / Yellow Cat), que pasarán respectivamente por el Festival de Toronto y la Mostra de Venecia, y el estreno mundial de 'Un efecto óptico/ An Optical Illusion/ Interval', de Juan Cavestany. Por útlimo, Zabaltegi-Tabakalera incluirá nueve cortos dirigidos por Peter Strickland ('Cold Meridian'), Leonardo van Dijl ('Stephanie'), Sameh Alaa ('I am Afraid to Forget Your Face'), Naïla Guiguet ('Dustin'), Pedro Peralta ('Noche perpetua/ Perpetual Night'), Bell Zhong ('Huan le shi guang/ Having a Good Time'), Carla Simón y Dominga Sotomayor ('Correspondencia/ Correspondence'), Marina Palacio ('Ya no duermo') y Laida Lertxundi ('Autoficción/ Autofiction').