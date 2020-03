El Festival de Cine sólo exhibirá películas en el Kursaal durante la huelga

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián únicamente exhibirá películas a competición en las diferentes secciones, y sólo en las salas del Palacio Kursaal, en la jornada del 26 de septiembre, en la que los sindicatos nacionalistas han convocado una huelga general contra las reformas del Gobierno.



La organización del Zinemaldia ha explicado, en un comunicado, que durante esa jornada "sólo se organizarán aquellos actos que no puedan ser suprimidos o cambiados de día".



El certamen suspenderá todas las actividades previstas fuera del Palacio de Congresos Kursaal, "cerrando todas sus instalaciones y servicios exteriores a este edificio".



El Zinemaldia ha expresado su "solidaridad con los ciudadanos que no tienen un puesto de trabajo y con todos aquellos que están pasando por una difícil situación", al tiempo que ha manifestado que "respetará la decisión de sus trabajadores de secundar la huelga o no, como no puede ser de otra manera".