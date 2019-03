'Inmersión' de Win Wenders inaugura la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián

La 65 edición del Festival de San Sebastián arranca este viernes 22 de septiembre con la celebración de la gala inaugural, en la que se hará entrega del Premio Fipresci que recogerá el cineasta Aki Kaurismäki, y se proyectará a continuación 'Inmersión', de Win Wenders, filme producido por Atresmedia Cine y encargado de abrir el festival.

Las actrices Leticia Dolera y Anne Igartiburu serán las encargadas de conducir esta gala, que se celebrará a partir de las 21.00 horas. En ella, algunos de los cineastas que formarán parte de la programación del festival presentarán las películas y proyectos y el Jurado Oficial de esta edición, presidido por el actor John Malkovich, hará una breve intervención.

Antes de la proyección del film de Win Wenders, el cineasta finlandés Aki Kaurismäki recogerá el Premio Fipresci por su película 'El otro lado de la esperanza', galardonada asimismo con el Oso de Plata al mejor dirección en la pasada edición de la Berlinale. Este filme ha sido elegido mejor película del año 2017 por los miembros de la Federación Internacional de Críticos de Cine.

Durante la 65 edición del Zinemaldia, que concluirá el 30 de septiembre, se hará entrega de tres Premios Donostia, que recogerán los actores Ricardo Darín y Monica Bellucci y la directora francesa Agnès Varda.

Además de los tres Premios Donostia, para presentar sus películas en la Sección Oficial, visitarán el Festival el actor James Franco, que competirá por la Concha de Oro con su película 'The Disaster Artist'; Glenn Close, que clausurará la sección con The Wife; Arnold Schwarzenegger, la voz de la proyección especial 'Wonders of the Sea 3D'.

Asimismo, también acudirán al festival Javier Bardem y Penélope Cruz, que asistirán a la clausura de Perlas en el Velódromo con 'Loving Pablo')', y Alicia Vikander, que protagoniza la película de inauguración junto a James McAvoy.

Entre los directores destacados que acudirán a presentar sus películas se encuentran Kantemir Balagov, Robin Campillo, Raymond Depardon, Ildikó Enyedi Michel Franco, Robert Guédiguian, Todd Haynes, Hirokazu Koreeda, Sebastián Lelio, Martin McDonagh, Janus Metz, Ruben Östlund, Lynne Ramsay o Carlos Saura.

Además, en el marco del festival, el actor Antonio Banderas recibirá este sábado 23 de septiembre el Premio Nacional de Cinematografía de manos del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, durante un acto que tendrá lugar en el Edificio Tabakalera de San Sebastián.