La fantasía envuelve la ciudad de Sitges

Como cada año, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges, abre sus puertas de 4 al 14 de octubre. La cita se acerca y la programación es muy prometedora para todos los amantes del cine fantástico.



El Festival va a presentar una larga lista de películas del género que le identifica. Este año se apuesta por el fin del mundo como eje principal de su cartel.



Según la organización, hay nuevas líneas conceptuales y formales en las películas que presentan el terror y la ciencia ficción de una manera diferente y peculiar. Los claros ejemplos son las cintas 'The Bay', 'Área 407' y 'V/H/S.



En cuanto a las novedades de esta edición destaca el estreno europeo de la película 'El cuerpo', de Oriol Paulo, que inaugurará esta edición. Se trata, un año más, de una apuesta por una ópera prima, aunque cuenta con un reparto espectacular compuesto por Belén Rueda, José Coronado, Aura Garrido y Hugo Silva.



También se proyectará 'Lo imposible', de José Antonio Bayona, que ya triunfó con 'El Orfanato'. Con este filme, protagonizado por Ewan McGregor y Naomi Watts, el director cuenta la historia real de una familia que sobrevivió al tsunami de Thailandia.



Además, se estrenará en España 'Looper', que será la encargada que clausurar el certamen. Se trata de tun thriller futurista en el que un grupo de asesinos a sueldo viajan en el tiempo. Encabezan el reparto Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt.



'Looper' está dirigida por Rian Johnson, que ya ganó el premio al mejor director debutante en Sitges en 2006 por 'Brick'. Su nueva apuesta abrió el festival de Toronto y dió mucho que hablar entre el público, y mucho más, entre los críticos.



También llegarán del festival canadiense otros dos filmes que se estrenarán a nivel eurpeo en Sitges: 'Seven Psycopaths', de Martin McDonagh y protagonizada por Colin Farrell y Christopher Walken, y 'Aftershock', dirigida por Nicolás López y protagonizada por Eli Roth.



Uno de los puntos de encuentro de esta dición del festival es la proyección de la versión renovada de 'E.T.', el clásico de Steven Spielberg. La cita será el domingo 7 de octubre en la sesión Phenomena, y celebrará los 100 años de Universal y los 30 del estreno de la película.



En el festival por excelencia del cine fantástico no podía faltar uno de los máximos exponentes de él: Tim Burton. El día 10 de octubre se proyectará su último film, 'Frankenweenie', en un estreno prácticamente simultáneo a la première europea que tendrá lugar en Londres.



La película de animación tiene una trama que gira entorno a la amistad de un niño y su perro, y se ha realizado con la técnica de animación stop-motion (fotograma a fotograma) y en 3D.



Otro director de culto, Rob Zombie, músico de metal reconvertido en director, presentará su última creación, 'The Lords of Salem', un film onírico lleno de pesadillas y alucinaciones.

Los Cronenberg, Kim Ki-Duk y los nuevos talentos

El debut de Brandon Cronenberg, 'Antiviral', ha recibido el premio a la mejor ópera prima canadiense en el Festival de Toronto. Este filme también estará en la programación de Sitges 2012, al igual que 'Cosmópolis', protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por el padre de Brandon Cronenberg, David.



Otros realizadores con una sólida trayectoria, como Kim Ki-Duk –ganador del León de Oro de Venecia con 'Pietà', que podremos ver en el Festival–, Takeshi Kitano, Alain Resnais, Takashi Miike o Dario Argento configuran una nómina de directores que exhibirán sus últimas producciones en el Festival.



Pero Sitges 2012 también tiene un sitio para los trabajos de nuevos talentos del género como Rodney Ascher, Ben Wheatley, Pascal Laugier, Colin Trevorrow o Jennifer Lynch en su cartelera.



Sin embargo, Sitges sigue apostando por los trabajos españoles, y en total serán doce películas nacionales las que se presentarán en el festival.



Algunos títulos que veremos en el cartel son 'El cuerpo', 'Insensibles' (Juan Carlos Medina), 'El bosc' (Òscar Aibar), 'Animals' (Marçal Forés), 'Lo imposible' (Jose Antonio Bayona), 'Dancing Dogs' (Anna Nemyrovych), 'El peix Sebastiano' (Marcel·lí Antúnez Roca) o 'Vida en sombras' (Lorenzo Llobet-Gracia).