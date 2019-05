'Érase una vez en Hollywood' de Tarantino competirá en la sección oficial de Cannes

25 AÑOS DESPUÉS DE LA PALMA DE ORO A 'PULP FICTION'

Quentin Tarantino regresa a Cannes 25 años después de llevarse la Palma de Oro por 'Pulp Fiction'. ¿Volverá a repetir el mismo éxito? El festival francés será la presentación oficial de su última película, 'Once upon a time in Hollywood'.