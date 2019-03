Elijah Wood presenta 'Maniac' en el Festival de Cine de Sitges

El actor norteamericano Elijah Wood ha presentado su nuevo trabajo, 'Maniac', en el Festival de Sitges. En la rueda de prensa el actor confesó que siempre escoge "personajes que tengan conflictos internos".

Argumenta que "los personajes con conflictos internos representan un reto y siempre funcionan a múltiples niveles", si bien en el plano personal, asegura, que espera que "no haya mucho" de él en Frank -el psicópata de 'Maniac'- y sí cree que hay mucho de Frod -el personaje de la trilogía de 'El señor de los anillos'-.

De los personajes que escoge le atrae que le aporten experiencias y que supongan un reto para él, pero "por encima de todo", lo que más le decide es que el "proyecto íntegro" le guste. No oculta cierta satisfacción por haber encarnado a un psicópata, algo que rompe su tradicional imagen angelical. "Los personajes buenos son a veces un poco aburridos", bromea.

No descarta el joven actor pasar algún día a la dirección y añade: "Me encanta todo el proceso y a medida que me hago mayor le presto más atención e intento involucrarme más en el proceso creativo, más allá de interpretar", sin embargo aunque le encanta la idea todavía no ha encontrado un proyecto estimulante.

Para afrontar el difícil paso de niño a actor adulto no tiene una receta universal, pero en su caso en la "transición perfecta" tuvo mucho que ver su familia y cita de manera especial a una "madre increíble" que desarrolló "un sentido del equilibrio" y permitió que tampoco se tomara el mundo del cine de manera muy seria. Además, tuvo la suerte de que ninguna de sus primeras películas se hicieran muy famosa cuando era niño.

El actor de 'El señor de los anillos' está rodando en la localidad barcelonesa de Terrassa su próxima película, 'Grand piano', de Eugenio Mira. "Conocí a Eugenio Mira en el Fantastic Fest de Austin, que es el festival gemelo de Sitges al otro lado del Atlántico, y ha sido una experiencia buena poder rodar a las órdenes de un amigo", afirma.

'Grand Piano' es como un thriller, en el que, señala Wood, da vida a un virtuoso del piano que cinco años después de un fracaso por miedo escénico decide volver a tocar, pero en ese regreso le ponen una pistola en la cabeza y la película arranca a partir de ese momento crítico. Elijah Wood, quien para esta película ha tenido que refrescar las clases de piano que siguió de niño, comparte reparto con John Cusack, Alex Winter, Kerry Bishé, Allen Leech y Tamsin Egerton.

El director de 'Maniac', Franck Khalfoun, explica que el filme ofrece "un planteamiento diferente de otros 'serial killers'" y, de hecho, no considera estrictamente su película un remake del 'Maniac', de William Lustig, un clásico de culto de los años 80.

"Inicialmente dije no a hacer un remake de la cinta de Lustig, por respeto a este clásico, pero luego lo repensé porque vi que podía haber una manera distinta de contar la misma historia", apunta el director de 'Parking 2' y fue así como nació la idea de recurrir a "una cámara subjetiva que metiera al espectador en el punto de vista de Frank".

Como director, pensó inicialmente que la película iba a ser más simple, al utilizar un solo tiro de cámara, y que el montaje sería más fácil, pero luego vio que había que encuadrar al actor en el entorno y, en ese sentido, Khalfoun elogia el trabajo de Elijah Wood.

El propio William Lustig, también presente en Sitges para recibir el reconocimiento del Festival por su contribución al género fantástico, señala que se trata de una película totalmente distinta de la suya, y por eso "no se puede hablar exactamente de un remake".

En cualquier caso, Lustig no se muestra muy favorable a los remakes: "Es una mala opción para los directores, porque no se esfuerzan en buscar ideas nuevas".