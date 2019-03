Dustin Hoffman cree que para triunfar primero hay que fracasar

Después de una brillante carrera como actor, Dustin Hoffman se estrena como director y su puesta de larga no podía tener un lugar más especial que san Sebastiá. El fesstival de cine de la capital donostiarra ha sido el lugar elegido por Hoffman para presentar 'El Cuarteto'.



"He tenido en cuenta consejos de otros directores pero sobretodo una frase de Samuel Beckett: Fracasa, fracasa, fracasa para triunfar", reonoció Hoffman al presentar su primer film como director.



"Las mismas bromas del posado han existido durante el rodaje. Era la única forma de hacer menos cansado el trabajo a actores tan mayores", relata el norteamericano al explicar los entresijos de la película.



'El Cuarteto' narra la historia de unos viejos músicos y cantantes de ópera que preparan en un asilo una función con motivo del nacimiento de Verdi.



Dustin Hoffman ha explicado que la película quiere reflejar que "no te mueres hasta que estas muerto. Ser humano es una experiencia muy interesante porque eres una persona diferente a lo largo de la vida y si miras hacia atrás es como una película", reconoció.