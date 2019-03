'El discurso del rey' triunfa en la Berlinale

El público acogió con un cálido aplauso a los miembros del equipo de rodaje desplazados al festival internacional de cine de Berlín, encabezado por el director, Tom Hooper, la actriz Helena Bonham Carter y el largamente ovacionado actor británico Colin Firth, los tres candidatos a una estatuilla de la Academia.

"Sería fantástico ganar el oscar. No sé que va a pasar esa noche, pero el mero hecho de estar allí, de participar de la historia de la Academia será increíble. No puedo decir que no haya pensado en la posibilidad de ganar un Oscar", aseguró Hooper en la rueda de prensa que siguió a la proyección de la cinta.

El largometraje, de 117 minutos, es un drama histórico basado en la vida del tímido y malhumorado rey británico Jorge VI (Colin Firth) y de cómo luchó antes de acceder azarosamente al trono para vencer su principal reto como persona y futuro monarca: su notable tartamudez.

El director resaltó que a pesar de hablar sobre un importante personaje histórico, el largometraje "cuenta una historia que nadie había contado", y añadió que ahí radica parte del éxito del filme.La cinta toma por título el épico y valiente discurso radiofónico en directo con el que Jorge VI declaró oficialmente la guerra al Tercer Reich nazi tras la invasión de Polonia.

El anterior episodio de la exitosa trayectoria de "El discurso del rey" de camino a los Oscar tuvo lugar el pasado domingo, cuando se llevó siete de los 14 premios británicos BAFTA a los que aspiraba, entre ellos el de mejor película y mejor actor, para Colin Firth.

La cinta, que partía como máxima favorita de los premios británicos del cine, también logró el reconocimiento de la Academia británica al trabajo en esta película de los actores secundarios Geoffrey Rush y Helena Bonham Carter.

Además, es mismo día el largometraje de Hooper recibió el Goya a la Mejor película europea. La gala de los Oscar se celebrará el próximo 27 de enero.