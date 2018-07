Diez razones para ir al Festival de Sitges 2013

1. Vivir una experiencia alienígena



Has leído bien. Este año el festival de Sitges te ofrece vivir una invasión alienígena en tus propias carnes. El 2013 nos ha traído dos aniversarios relacionados con el clásico filme 'La guerra de los mundos', la de 1953 dirigida por Byron Haskin e interpretada por Gene Barry y Ann Robinson y el remake de Steven Spielberg y Tom Cruise.

Por un lado, se cumplen 60 años de su estreno en la gran pantalla y por otro, 75 de la adaptación radiofónica que realizó Orson Welles acerca de la historia de 'La guerra de los mundos', basada en el libro de H.G. Wells.

Y que mejor lugar para celebrar dichos aniversarios que Sitges. La organización del festival junto con diversos colaboradores ha creado una vivienda americana de finales de los años 30 ambientada tras sufrir una supuesta invasión alienígena. Además se ofrecerá una exposición donde podrás sentir el pánico y el caos e introducirte en 'La guerra de los mundos'. ¡No te lo pierdas!

2. Gran oferta de visionado de series



Sitges 2013 no solo acoge cine. Muchas son las series que se emitirán durante las fechas del festival en los auditorios. Entre otras, acogerá 'Bates Motel', cuya trama gira en torno al pasado de Norman Bates, el famoso personaje de 'Psicosis', y la relación que este tenía con su madre, que se estrenará este mismo mes en las televisiones españolas.

También con un estreno cercano se podrán ver los primeros capítulos de 'Los crímenes de Fjällbacka', 'Sleepy Hollow', basada en la mítica película de Johnny Depp o 'Hemlock Grove', cuyo primer episodio está dirigido por Eli Roth. Por último y no menos importante, se proyectaran series imprescindibles en el mundo de la ciencia ficción y el terror como 'The walking dead', 'Juego de tronos' o 'Hannibal'.



3. Visitar los escenarios de 'Panda Eyes', 'Ismael' o '3 bodas de más'



Durante los últimos meses las calles de Sitges han acogido el rodaje del nuevo trabajo de Isabel Coixet, 'Panda Eyes'. El proyecto de terror japonés de la directora de 'Mi vida sin mi' cuenta con las actuaciones de Jonathan Rhys Meyers y Sophie Turner y algunas de las secuencias de la cinta se han rodado en el hotel Terramar de la ciudad catalana, además del rodaje de una serie de televisión norteamericana y varios anuncios publicitarios.

Pero esta no es la primera vez que Sitges se convierte en escenario de películas. El pasado año 2012, la ciudad fue partícipe también de los rodajes de dos producciones de Atresmedia Cine, 'Ismael', protagonizado por Belén Rueda y Mario Casas, que se estrenará el próximo 25 de diciembre y '3 bodas de Más', con Quim Gutiérrez, Inma Cuesta y Paco León, que llegará a las salas españolas el 5 de diciembre.



4. Acudir a talleres, debates, coloquios...



Muchas son las personalidades que acuden a Sitges a participar y ofrecer debates y talleres. Algunos de los más interesantes que nos podemos encontrar este año son: 'De Bram Stoker a Glam Stalkers, el papel de las mujeres en las películas de terror', ‘Papel mojado, tweets incendiarios (Prensa digital vs prensa analógica’o un taller sobre les posibilidades de los smartphones en el mundo del cine, a cargo de Pablo Larcuen, director de la película 'Hooked Up'.



5. Disfrutar del homenaje a Simón Andreu



Uno de los actores más internacionales del panorama español de todos los tiempos será galardonado en Sitges 2013 con el Premio Nosferatu que entrega la sección Brigadoon del festival, como reconocimiento a sus más de cincuenta años de trayectoria profesional.



Simón Andreu ha participado en más de 150 títulos, tanto nacionales como internacionales entre los que se encuentran cintas de fama mundial como 'Bridget Jones: sobreviviré' o 'Muere otro día', de la saga del famoso agente secreto 007.



6. Votar por tu decoración favorita



Un año más durante el transcurso del festival las tiendas y establecimientos de Sitges se vestirán de gala gracias al Concurso de Escaparates ideado por la organización del evento.



Las bases del concurso son muy sencillas, podrá participar todo aquel establecimiento comercial de Sitges que decore su escaparate con la temática de cine fantástico, ciencia ficción o terror y tendrán que permanecer decorados, como mínimo, hasta el 20 de octubre, coincidiendo con el último día del festival. Todo el mundo puede votar su escaparate favorito a través de las redes sociales del festival y los tres primeros obtendrán premios... ¿te lo vas a perder?.

7. Ver obras de culto



El Festival de Sitges ofrece cada año al público lo mejor de la producción nacional e internacional en cinematografía fantástica actual, pero también le dedica un hueco a aquellas obras que marcaron (y marcan) tendencia y se han convertido en obras de culto.



Este año la sección Seven Chance, con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario, presentará siete títulos imprescindibles: 'Passion', de Brian De Palma; 'La fille de nulle part', de Jean-Claude Brisseau; 'Leviathan', de Lucien Castaing-Taylor y Véréna Paravel; 'Interior. Leather Bar', de James Franco y Travis Matthews; 'Much Ado About Nothing', de Joss Whedon; 'Vulgaria', de Pang Ho-cheung, y la edición recuperada de 'El desierto de los tártaros' de Valerio Zurlini.



8. Convertirte en zombie



El sábado 12 tendrá lugar la Sitges Zombie Walk, un evento en el que puede participar quien quiera (hasta un límite de 350 personas). Consiste en acudir a una de las plazas de la ciudad para ser maquillado como un auténtico zombie. ¡Siéntete como en 'The walking dead' y pasea por las calles sembrando el pánico y el terror!

9. Entre tanto cine... algo de literatura

Sitges 2013 también tiene cabida para los libros. Siempre dentro de la temática característica del festival. Algunos de los libros que se presentarán son 'Legendarium I y IV', 'Cuencas vacías', 'El poder de la sangre','Las moradas del miedo' y 'Lifeforce, minuto a minuto'.



10. Y, como no, disfrutar de las películas que participan en el festival



Para ayudarte a decidir qué ver dentro de los 42 títulos que compiten en la categoría Oficial Fantastic a Competición, hacemos un top 5 de las películas que más darán que hablar en Sitges 2013.



- 'Grand Piano'

Con un reparto internacional encabezado por Elijah Wood, John Cusack y Kerry Bishé, y de la mano del director Eugenio Mira, este trepidante Thriller psicológico que llega a los cines el 25 de octubre será la película encargada de inaugurar el Festival.

- 'Mindscape'

El director Jorge Dorado nos sumerge en un thriller psicológico que gira en torno a un hombre con la habilidad de entrar en las memorias de las personas. Tendrá que ocuparse del caso de una adolescente problemática para determinar si es una sociópata o víctima de un trauma. Protagonizada por Taissa Farmiga, Mark Strong y Brian Cox, la cinta que llega a los cines el 31 de enero.

- 'The green inferno'

Os proponemos esta película gore, gore. La historia gira en torno a una jove, Eli Roth, que se traslada a los parajes salvajes en los que Herzog rodó Aguirre, la cólera de Dios. Allí vemos a Justine y a sus idealistas compañeros, que llegan a Perú para impedir que la destrucción de una parte de la jungla perturbe la vida de una tribu local. Hasta aquí todo son buenas intenciones, que terminarán cuando la tribu en cuestión se disponga a convertir los visitantes en su almuerzo.

- 'Macehete kills'

Robert Rodriguez regresa a los cines con la segunda entrega de 'Machete'. Mucha acción, armas muy peculiares, derroche de sangre y efectos especiales y con un reparto de caras muy conocidas como como Danny Trejo, Mel Gibson, Jessica Alba, Amber Heard, Michelle Rodríguez, Sofía Vergara, Vanessa Hudgens, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas...

- 'Only God forgives'

Ryan Gosling y Kristin Scott Thomas proptagonizan este thriller que tiene como punto de partida las drogas, la mafia, los crímenes y la venganza.