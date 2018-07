Diez películas de Cannes que puedes ver con un bol de palomitas

1. 'Pulp Fiction'

Quentin Tarantino dio la sorpresa en Cannes y se llevó la Palma de Oro con 'Pulp Fiction'. Protagonizada por John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Uma Thurman, la cinta nos ha dejado escenas míticas como el baile de Vincent Vega y Mia, el pasaje bíblico de Jules, la hamburguesa de L.Jackson, la violación a Marsellus Wallace o el robo de la cafetería.

Esta película ya forma parte de la historia del cine y si quieres alguna razón más para verla te diremos que Daniel Day-Lewis, Liam Neeson y Mel Gibson fueron considerados para el papel antes de que Travolta fuera escogido para el rol.

2. 'Fish Tank'

Este drama social dirigido por Andrea Arnold se llevó el Premio del jurado en 2009. La cinta gira en torno a una adolescente frustrada de quince años, huérfana de padre y cuya madre apenas se ocupa de ella. Pero realmente la razón más poderosa para no perderte esta película es Michael Fassbender. Si descubriste su lado más provocativo en Shame, con esta cinta te harás seguidor incondicional de todas sus películas.

3. 'Cosmópolis'

No se llevó ningún premio y las primeras reacciones a la película no fueron muy favorables, a pesar de que algunos se mantienen como defensores acérrimos del trabajo siempre inquietante de Steven Soderbergh. Sin embargo, el chico 'Crepúsuculo' fue toda una revolución. Muchos alaban lo sorprendente de su interpretación, mientras que otros creen que su cara "sigue siendo de madera". Después de interpretar durante años al vampiro Edward Cullen, este papel era clave en su carrera. Se convertía en un multimillonario que recorre un largo viaje en limusina, trajeado y de carne y hueso.

4. 'Volver'

Si hay una película española y de Pedro Almodóvar que tienes que ver es 'Volver'. Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Chus Lampreave, Blanca Portillo y Yohana Cobo se llevaron el premio como mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes. Ha sido de las pocas veces que este reconocimiento ha recaído en más de una persona el mismo año. También será recordada por dos nominaciones a los Globos de Oro, o la nominación de Penélope Cruz al Oscar como mejor actriz.

Pedro Almodóvar recibió el Grand Prix a la mejor película del año. Este premio lo otorgan críticos de cine y periodistas cinematográficos con mayor influencia en el mundo del cine.

5. 'La parte de los ángeles'

Quizá la cinta más comercial y resultona hasta la fecha de Ken Loach, se llevó el premio del jurado en el Festival de Cannes. Ambientada en una Escocia deprimida, es la historia de un deshecho social. Joven, padre reciente, con futuro laboral nulo, cumple con sus horas de trabajo para la comunidad.

Allí hará panda con gente de su calaña, y todos juntos, formarán un grupo entrañable de bandoleros reformados, que encontrarán en las catas de whisky una vía de escape. A pesar de ser un poco irregular, mantiene el tono y el sentido del humor y, de pardillos y bobotes que son los protagonistas, se les coge cariño. Quizá se aun poco facilona, pero cumple perfectamente la función palomitera de la lista.

6. 'Fahrenheit 9/11'

Hizo doblete en el Festival de Cannes de 2004. Se llevó la Palma de oro a mejor película y el premio FIPRESCI. 'Fahrenheit 9/11' es una película documental que toma como punto de partida la controvertida elección de George W. Bush en el año 200 y trata sobre las causas y consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, haciendo referencia a la posterior invasión de Irak liderada por ese país y Gran Bretaña. Es documental y basada en hechos reales... solo por eso hay que verla.

7. 'Fast Food Nation'

Amantes de la comida rápida y de las visitas al 'burguer' de la esquina mejor no sigáis leyendo. ¿De dónde viene la carne de las hamburguesas? En esta película, que a pesar de tratarse de una cinta dramatizada (no es un documental) está basada en el libro de Eric Schlosser, un empresario descubrirá que detrás de propia cadena de hamburgueserías se esconde la sobreexplotación de trabajadores, instalaciones deficientes y algunas guarrerías acerca del contenido de la carne.

Cuando 'Fast Food Nation' llegó a Cannes todos pusieron los ojos en Richard Linklater buscando un nuevo Michael Moore, y aunque luego la cinta se fue de vacío, cumplió las expectativas de la crítica. Eso sí, no sabemos cuántos miembros del jurado dejaron de echarse jugosas hamburguesas a la boca.

8. 'Taxi Driver'

El 1976, Martin Scorsese consiguió la Palma de Oro con ‘Taxi Driver’. Era el primer reconocimiento a su larga e intensa carrera profesional. Para el papel protagonista eligió a Robert de Niro con el que ha trabajado hasta en ocho ocasiones (‘Casino’, ‘Malas Calles’ o ‘Uno de los nuestros’ son algunas de las más memorables). Taxi Driver se convirtió en una de las películas más reconocidas del séptimo arte y gran culpa la tuvo de Niro. El actor interpretaba a un taxista obsesionado con la iconografía neonazi que gracias a papeles como este se ha ganado el prestigio y el respeto de público y de la crítica.

9. 'On the road'

Quizá sea uno de los estrenos que más revuelo esté causando para este 2013. Se presentó el pasado año en sección oficial del Festival de Cannes y el drama de Kristen Stewart se fue con las manos vacías. Mucho menos casta que en la saga Crepúsculo, en 'On The Road' Sewart tiene un lío en el asiento trasero de un coche, se desmelena en bailes subidos de tono e incluso hace un trio con los protagonistas. Por estos tres motivos no puedes pasar la oportunidad de ver esta película que no triunfó en Cannes.

10. 'Take Shelter'

Un inmenso (como casi siempre) Michael Shannon da vida en esta película a un hombre que ve como poco a poco va perdiendo la cabeza creyendo a pies juntillas que un descomunal tornado va a acabar con él, con su familia, su casa, su perro, el pueblo entero, y ya después, con el resto de la humanidad.

Sus continuas alucinaciones premonitorias, sus paranoias, pánicos y reacciones ante la incomprensión de los que le rodean son un perfecto espejo de cómo afecta la pérdida de la razón a las personas, y todo ello contado de forma entretenidísima y sin extrañas ínfulas ni pretensiones raritas.

Añadimos a la lista un final sorprendente (y para algunos controvertido). Por cierto, la película está en la lista porque ganó el premio a la mejor película en la semana de la crítica en Cannes.