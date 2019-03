El corto español 'La Culpa' gana el festival organizado por Ridley Scott

El cineasta catalán David Victori ha ganado en Venecia, con su cortometraje "La culpa", el primer premio del Your Film Festival, organizado por YouTube y la productora de Ridley Scott, Scott Free, que le financiará su próximo proyecto con una ayuda de 500.000 dólares (397.000 euros).

El actor germano-irlandés Michael Fassbender, miembro del jurado de este certamen en el que Victori se ha impuesto entre 15.000 aspirantes, le ha entregado el premio asegurando que en "La culpa" demuestra que "lo tiene todo: un buen concepto, el del propio título, una historia muy conseguida y sabe donde poner la cámara".

"Algún día tendré que llamarte para pedir trabajo", ha asegurado el ganador de la Copa Volpi por "Shame" antes de dar la voz a un emocionado Victori, joven cineasta curtido como ayudante de dirección de Bigas Luna y que actualmente reside en Los Ángeles.

"Albert Einstein decía que para ser bueno en tu trabajo, tienes que subirte a los hombros de los gigantes. Y qué mejores gigantes del cine que Ridley Scott y Michael Fassbender", ha dicho al recoger su premio, tras prometer que hará "el mejor proyecto posible" para aprovechar esta oportunidad.

"La culpa", una historia de ecos filosófico-fantásticos en la que un hombre se ve envuelto en un bucle de venganza tras el asesinato de su mujer, se puede ver en la plataforma de vídeos on line YouTube y había superado el primer corte para los 50 finalistas, luego de los 10 y, finalmente, resultó ganador.

Con 60.000 euros (unos 75.000 dólares) de presupuesto, esta propuesta le adhiere por ambiciones y por estética al exitoso camino de los directores de género españoles ("eso en Hollywood es un plus", reconoce) y es el noveno de su carrera. "Surge de todo lo que pensé a raíz de conocer la ley iraní del talión, que me hizo preguntarme cómo me comportaría yo si la venganza fuera legal", explicaba en una entrevista al presentarlo en Venecia.

Ahora, su carrera puede despegar hacia el éxito internacional. "Yo lo que quiero es seguir rodando, y está claro que, si Ridley Scott y Michael Fassbender están implicados, todo es mucho más fácil", según él. "El general", del boliviano Diego Pino, y "Cine Rincao", de los brasileños Fernando Grostein y Fernanda Fernandes, eran los otros finalistas latinos que, finalmente, no han podido recoger el premio de este festival.