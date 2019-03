Ben Affleck presentará 'Argo' en el Festival de San Sebastián 2012

El actor Ben Affleck acudirá a la capital guipuzcuana para presentar en el Festival de Cine de San Sebastian fuera de concurso en la Sección Oficial su última película 'Argo'. El actor estará acompañado de Alan Arkin y John Goodman.

En un comunicado, fuentes del Zinemaldia han explicado que 'Argo' está basada en hechos reales que tuvieron lugar en la revolución iraní de 1979, cuando la embajada de EE.UU. en Teherán fue asaltada por los revolucionarios y 52 ciudadanos americanos fueron tomados prisioneros.

Sin embargo, seis de ellos logran escapar y refugiarse en casa del embajador de Canadá. La CIA debe repatriarlos sin que las autoridades iraníes se enteren, y para ello es necesario organizar una operación secreta de alto riesgo.

El agente Toni Mendez urde un arriesgado plan para sacarlos de manera segura, una idea increíble que solo podría salir bien en una película. Los hechos relatados en el film permanecieron ocultos a la opinión pública durante décadas.

'Argo' es la tercera película como director de Affleck, después de 'Gone Baby, Gone' ('Adiós pequeña, adiós') y 'The Town' ('Ciudad de ladrones'), y está producida por él mismo, el actor y director George Clooney y Grant Heslov.