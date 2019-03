Así fueron las primeras jornadas del Festival de Cine de San Sebastián

Carmen Maura se convirtió el pasado domingo 22 de septiembre en la primera actriz española en recibir el Premio Donostia por toda su carrera. Mientras era galardonada, la artista no dejó pasar la ocasión para dar un tirón de orejas a los organizadores del Festival de San Sebastián: "Este premio que se han llevado tantas extranjeras por cierto...". Más emocionada que nunca, según confesó, dijo que dedicarse a la interpretación fue la decisión más rápida que ha tomado en su vida: "lo decidí en veinte minutos, porque de repente me di cuenta que era lo único que realmente me salía bien en la vida".

Otro artista que tampoco dudó, pero en el momento de aceptar dar vida a un asesino, fue Antonio de la Torre que presentó 'Canibal' este 23 de septiembre en la ciudad donostiarra. "En ningun momento quería juzgar ni plantear la cuestión de que estoy haciendo de psicopata".

Este lunes también estuvieron presentes en el Festival Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, como protagonistas de un documental que refleja su última gira juntos, y confesaron que se quieren "como hermanos".