Bruce Willis y Wes Anderson inauguran el Festival de Cannes con ‘Moonrise Kingdom’

El siempre particular Wes Anderson será el encargado de inaugurar este miércoles la 65 edición del Festival de Cannes y lo hace con 'Moonrise Kingdom', una comedia con reparto coral que incluye a Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton o Jason Schwartzman.

Aire vintage para el primer filme en exhibirse de las 22 que conforman una sección oficial a competición plagada de pesos pesados del cine, muchos de ellos con experiencia y premio en Cannes.

Nada menos que cuatro realizadores que ya han conquistado la Palma de Oro: Michael Haneke por 'La cinta blanca' en 2009, Abbas Kiarostami por 'El sabor de las cerezas' en 1997, Ken Loach por 'El viento que agita la cebada' en 2006 y Cristian Mungiu por '4 meses, 3 semanas, 2 días' en 2007.

Haneke optará a su segundo triunfo en Cannes con 'Amour', protagonizada por Isabelle Huppert; Kiarostami con 'Like someone in love'; Loach con 'The angel's share' y Mungiu con 'Beyond the hills'.

Pero no sólo hay Palmas de Oro en los 22 seleccionados este año.

David Cronenberg tiene el Premio Especial del Jurado; el mexicano Carlos Reygadas y el danés Thomas Vintenberg el del Jurado, mientras que los franceses Jacques Audiard y Alain Resnais y el italiano Matteo Garrone comparten el logro de haber obtenido el Gran Premio del Jurado.

Cronenberg llega con 'Cosmopolis', que cuenta con Robert Pattinson, Juliette Binoche, Paul Giamatti, Samantha Morton y Mathieu Amalric; Reygadas compite con un filme del que poco o nada se sabe, 'Post tenebras lux'; Vintenberg con 'Jagten', un drama rodeado de nieve y Audiard con 'De rouile et d'os', una dura historia protagonizada por la actriz más de moda del cine francés, Marion Cotillard.

El veterano Resnais buscará recuperar tiempos más gloriosos con 'Vous n'avez encore rien vu' y Garrone reeditar la sorpresa que causó con 'Gomorra' con una historia que se centra en la telerrealidad, 'Reality'.

Todos estos realizadores forman parte de la historia del cine y de Cannes y querrán seguir aumentando sus logros en una edición en la que competirán con otros realizadores que también han pasado por el Festival pero que se han ido sin galardones oficiales.

Es el caso del brasileño Walter Salles, uno de los más esperados en esta edición, en la que presentará una adaptación del clásico 'On the road', de Jack Kerouac, con uno de los repartos más atractivos de los que se podrán ver en Cannes: Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Viggo Mortensen, Amy Adams y Alice Braga.

Muchas estrellas también en 'Lawless', dirigida por el australiano John Hillcoat, y que tiene en plantel a Shia Labeouf, Jessica Chastain, Mia Wasikowska o Gary Oldman, y en 'The Paperboy', del estadounidense Lee Daniels, con Nicole Kidman, Zac Efron, Matthew McConaughey y John Cusak.

Aunque sin duda uno de los más esperados en la Croisette será Brad Pitt, que llegará probablemente acompañado por Angelina Jolie, para representar el filme 'Killig them softly', de Andrew Dominik, filme en el que comparte protagonismo con Ray Liotta, James Gandolfini y Sam Shepard.

Y si en la parte masculina es Pitt el más esperado, en el lado femenino la pareja formada por Eva Mendes y la cantante Kylie Minogue será la más fotografiada en la alfombra roja, por la que desfilarán como parte del equipo del francés Leos Carax en 'Holy Motors'.

También se espera la presencia de Matthew McConaughey, que tiene dos películas a competición, 'The Paperboy' y 'Mud', de Jeff Nichols, junto a Reese Whiterspoon.

Una competición que se completa con una pequeña presencia asiática, mucho menor a la de anteriores ediciones. Dos surcoreanos optarán a la Palma de Oro: Hong Sangsoo, un habitual de Cannes, con 'In another country', e Im Sang-soo, con 'L'ivrese de l'argent'.

El cairota Yousry Nasrallah, con 'Baad el mawkeaa' y el ucraniano Serge Loznitsa con 'Dans la brume', completan los 22 nombres que lucharán por los premios oficiales de un Cannes que cumple 65 años con una tarta cuya vela sopla Marilyn Monroe desde su cartel oficial.