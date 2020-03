Annette Bening, Michelle Yeoh, Oliver Stone o Terry Gilliam, invitados a la inauguración del Festival de San Sebastián

Según han informado desde el Zinemaldia, el comienzo de esta 61 edición se celebrará con la gala de inauguración en el Auditorio Kursaal, este viernes 20 de septiembre a las 21.00 horas, que tendrá como maestros de ceremonias a los actores Cayetana Guillén Cuervo y Unax Ugalde.

Annette Bening, Michelle Yeoh, Oliver Stone, Terry Gilliam, Hirokazu Kore-eda y Masaharu Fukuyama, se encuentran entre los invitados presentes el día de la inauguración del Festival de San Sebastián.

Asimismo, importantes rostros del panorama cinematográfico internacional estarán presentes en la capital guipuzcoana para celebrar el comienzo de una "intensa" semana de actividades, proyecciones y eventos que tienen el cine como protagonista.

En este sentido, Annette Bening presentará la película 'The Face of Love' (La mirada del amor), título que inaugurará la sección Perlas. Michelle Yeoh será la invitada de honor de la sección Culinary Zinema como protagonista de 'Final Recipe', la película que inaugurará la sección.

Oliver Stone trae su nueva serie documental 'The Untold History of the United States' y presentará 'Alexander: The Ultimate Cut', el montaje definitivo de Alexander y Terry Gilliam regresa al Festival con su última película, 'The Zero Theorem', que será proyectada en la sección Perlas.

De este modo, Hirokazu Kore-eda también vuelve a San Sebastián para dar a conocer en la sección Perlas su más reciente trabajo, 'Soshite chichi ni Naru / Like Father Like Son', que presentará en compañía de uno de sus protagonistas, el actor y cantante Masaharu Fukuyama.

LA GALA

La gala estará por primera vez bajo la dirección de Patxi Barco (San Sebastián, 1959), un realizador con una amplia carrera en el mundo del espectáculo y que ha trabajado en cine, teatro y televisión, y la presentarán Cayetana Guillén Cuervo y Unax Ugalde.

Además, otras notables figuras visitarán San Sebastián el primer fin de semana. Así, Barbara Goenaga y José Coronado inaugurarán el viernes la Muestra de Cortos sin Cortes de Gas Natural Fenosa.

El estreno de 'Las brujas de Zugarramurdi' contará con la presencia de su director, Álex de la Iglesia, y de Carmen Maura, que recibirá el Premio Donostia, acompañados de los miembros del reparto del film, Mario Casas, Hugo Silva, Javier Botet, Carolina Bang, Santiago Segura, Pepón Nieto y Carlos Areces. Todos ellos asistirán también a la proyección especial de la película en el Velódromo.

Roger Michell, director de títulos como 'Notting Hill' o 'Enduring Love' (El intruso) presentará en Sección Oficial su nueva película, 'Le Week-end', junto a sus protagonistas, Jim Broadbent y Lindsay Duncan. Los acompañará el guionista del film, el escritor Hanif Kureishi, autor de novelas como El buda de los suburbios o Intimidad y de los guiones de My Beautiful Laundrette (Mi hermosa lavandería) o Sammy and Rosie Get Laid (Sammy y Rosie se lo montan).

Finalmente, Juan José Campanella abrirá el Festival con su nuevo trabajo 'Futbolín', en compañía de Arturo Valls, uno de los actores que pone voz a los personajes de este film de animación.