'Amour', de Michael Haneke, se lleva la Palma de Oro del Festival de Cannes

Además, Ken Loach ganó el Premio del Jurado por "The angel's share" y el italiano Matteo Garrone el Gran Premio por "Reality". "Beyond the hills", del rumano Cristian Mungiu, se llevó los galardones de mejor guión -del propio realizador- y mejor interpretación femenina, para Cristina Flutur y Cosmina Straton, ambas debutantes en el cine.

Y el danés Mads Mikkelsen se hizo con el de interpretación masculina por "Jagten" ("The hunt"), de Thomas Vinterberg, uno de los premios más aplaudidos de la noche.

Haneke recogió el premio acompañado de sus dos actores principales, Jean-Louis Trintignant y Emmanuelle Riva, que se llevaron la mayor ovación de la noche.

"Le dedico este premio a mi mujer, que me soporta desde hace 30 años", dijo Haneke, quien explicó que "Amour", una película sobre la última fase de la vida de una pareja, "es una ilustración de la promesa que nos dimos si uno de nosotros entra en una situación como la que vemos en la película".

A su vez, Mungiu recordó que su película está basada en una historia real de un exorcismo y se felicitó de que con su filme no se olviden esos hechos reales, "de gente que ha sufrido realmente".

El mexicano Reygadas agradeció al festival que creyera en su filme y que lo siga apoyando, así como al jurado, al público y a los miembros de la prensa que en los últimos 3 ó 4 días no habían hablado muy bien de la película.

Y Ken Loach subió al escenario del Gran Teatro Lumiere para recibir un premio por una comedia, algo no habitual en su cine, pero en la que no se olvida de los problemas sociales.

"Me gustaría decir que Cannes nos muestra que el cine no es sólo una diversión, nos demuestra cómo somos y cómo vivimos juntos. Me gustaría expresar nuestra solidaridad a todos los que en esta época difícil resisten a los programas de austeridad y privatización".

El resto de Palmarés queda distribuido de la siguiente manera:

Gran Premio del Jurado: 'Reality' ('Realidad'), de Matteo Garrone.

Mejor actriz: ex aequo para Cristina Flutur y Cosmina Stratan por 'Dupa Dealuri' ('Más allá de las colinas').

Mejor actor: Mads Mikkelsen Jagten, por 'La Chasse' ('La caza').



Mejor director: Carlos Reygadas, por 'Post tenebras lux'.

Mejor guión: 'Dupa Dealuri' ('Más allá de las colinas'), de Cristian Mungiu.

Mención especial del jurado: 'The angels' share' ('La parte de los ángeles'), de Ken Loach.



Cámara de Oro a la mejor ópera prima: 'Beast of the southern wild' ('La bestia del sur salvaje'), de Benh Zeitlin.



Mejor cortometraje: 'Sessiz-be deng' ('Silencio'), de L. Rezan Yesilbas.