Ezra Miller y el director David Yates nos explican la relación de 'Animales fantásticos' con Las Reliquias de la Muerte

Son muchos fans los que creen en una posible conexión entre 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' y Las Reliquias de la Muerte del universo 'Harry Potter'. El cineasta David Yates y uno de los actores de la secuela, Ezra Miller, han hablado de esta relación y no llegan a descartar que puede que estemos en lo cierto.

Aunque Yates dice que por el momento que Las Reliquias de la Muerte no tiene un papel significativo en la próxima película de la saga, no descarta la idea ya que, de momento, siguen escribiendo el guión y esto podría cambiar. Y no olvidemos que aún nos esperan cuatro secuelas de este nuevo mundo mágico.

Por su parte, Ezra Miller, como buen potterhead , sí habla de este símbolo que aparece en la saga 'Harry Potter', explicando que lo adopta Grindelwald en su persecución de la inmortalidad y que considera una muestra evidente de la conexión entre ambas historias.

Habrá que esperar a ver si en las siguientes secuelas está más presente la relación entre ambas para así poder conocer mejor la historia del oscuro y misterioso Grindewald, el personaje que ha conseguido tenernos a todos intrigados.