Zipi y Zape nos enseñan cómo construir un tirachinas

Es el arma ideal: es fácil de hacer, fácil de usar… y no pita en los aeropuertos. Eso sí, si no se usa mordiéndose la lengua y guiñando un ojo es muy posible que no se acierte en el disparo.

Estas son las claves para construir un tirachinas, según los mellizos más gamberros del cómic… y ahora, también del cine. Los protagonistas de 'Zipi y Zape y el club de la canica' inspiran las trastadas de los más pequeños con este "manual de las gamberradas", en el que la primera entrega está dedicada a su arma preferida.

La película, dirigida por Oskar Santos, cuenta como los dos traviesos mellizos son internados en el Esperanza, un colegio donde los juegos están prohibidos. Allí fundarán el Club de la Canica, la resistencia infantil que desafiará la autoridad de los adultos.

En 'Zipi y Zape y el club de la canica' veremos a Javier Gutiérrez (Torrente, Águila Roja), a los debutantes Daniel Cerezo y Raúl Rivas – que dan vida a Zipi y Zape-, Claudia Vega (Eva), Marcos Ruíz (Primos) o Fran García.

La película llega a los cines el próximo 4 de octubre.