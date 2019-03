'Zipi y Zape y el Club de la canica' recibe el Premio Especial del Jurado en el Festival de Seattle

El Festival de Cine Internacional de Seattle, también conocido como SIFF, ha tenido lugar en la ciudad de Seattle, del 15 de mayo al 8 de junio. Coincidiendo con su 40º aniversario, se presentaban nueve películas de producción española.

'Zipi y Zape y el club de la canica', dirigida por Oskar Santos y protagonizada por Daniel Cerezo y Raúl Rivas que dan vida a la pareja de hermanos más famosa de la historia del 'comics' y que por primera vez se convierten en personas de carne y hueso, ha sido galardonada con el Premio Especial del Jurado.

'Boyhood', de Richard Linklater fue galardona con tres primeros premios en la 40 edición del Festival Internacional de Cine de Seattle, incluyendo el de mejor película, mejor director y mejor actriz de reparto para Patricia Arquette . El premio al mejor actor fue para Dawid Ogrodnik por su trabajo en 'La vida se siente bien'.

PALMARÉS COMPLETO

PREMIO DE LA AGUJA DEL ESPACIO DE ORO - MEJOR PELÍCULA

'Boyhood', dirigida por Richard Linklater (USA 2014)

Primer premio: 'La vida sienta bien', dirigido por Maciej Pieprzyca (Polonia 2013)

Segundo finalista: 'Cómo entrenar a tu dragón 2', dirigida por Dean DeBlois (EE.UU. 2014)

Tercer premio: 'The Fault in Our Stars' , dirigida por Josh Boone (USA 2014)

Cuarta finalista: 'Big in Japan' , dirigida por John Jeffcoat (USA 2014)

PREMIO DE LA AGUJA DEL ESPACIO DE ORO - MEJOR DOCUMENTAL

Keep On Keepin 'On , dirigida por Alan Hicks (USA 2014)

Primer finalista: Alive Inside: 'Una historia de la música y de la memoria', dirigida por Michael Rossato-Bennett (USA 2014)

Segundo finalista: I Am Big Bird: 'The Caroll Spinney Story', dirigida por Dave LaMattina, Chad Walker (USA 2014)

Tercer premio: Estrictamente Sagrado: The Story of Girl Trouble, dirigida por Isaac Olsen (USA 2014)

Cuarta finalista: The Case Against 8, dirigida por Ben Cotner, Ryan White (EE.UU. 2014)

ESPACIO DE ORO PREMIO DE AGUJAS - MEJOR DIRECTOR

Richard Linklater , Adolescencia (USA 2014)

Primer finalista: Maciej Pieprzyca , Vida siente bien (Polonia 2013)

Segundo finalista: Zaza Urushadze , Mandarinas (Estonia / Georgia 2013)

Tercer premio: Pawel Pawlikowski , Ida (Polonia 2013)

Cuarto premio: Sara Colangelo , pequeños accidentes (USA 2014)

PREMIO DE LA AGUJA DEL ESPACIO DE ORO - MEJOR ACTOR

Dawid Ogrodnik , 'Life Feels Good' (Polonia 2013)

Primer finalista: Guillaume Gallienne , Me, Myself and Mum (Bélgica / Francia / España 2013)

Segundo finalista: Matt Smith , mi último año con las monjas (USA 2014)

Tercer premio: Felix Bossuet , Belle & Sebastian (Francia 2013)

Cuarta finalista: Igor Samobor , Class Enemy (Eslovenia 2013)

PREMIO DE LA AGUJA DEL ESPACIO DE ORO - MEJOR ACTRIZ

Patricia Arquette , Adolescencia (USA 2014)

Primer finalista: Juliette Binoche , 1000 Tiempos buena noche (Noruega 2013)

Segundo finalista: Agata Kulesza , Ida (Polonia 2013)

Tercer premio: Jenny Pizarra , Obvious Child (USA 2014)

Cuarta finalista: Jördis Triebel , West (Alemania 2013)

PREMIO DE LA AGUJA DEL ESPACIO DE ORO - MEJOR CORTOMETRAJE

Día de los Inocentes , dirigida por Cody Azul Snider (USA 2013)

Primer premio: El héroe Pose , dirigida por Mischa Jakupcak (USA 2013)

Segundo finalista: Cuerdas , dirigida por Pedro Solis (España 2013)

Tercer premio: Sr. Invisible , dirigida por Greg Ceniza (Reino Unido 2014)

Cuarta finalista: Aban + Khorshid , dirigida por Darwin Serink (EE.UU. 2014)

JURADO MENCIONES ESPECIALES

Dior y yo , dirigida por Frédéric Tcheng (Francia 2014) y el Jardín de los amantes , dirigida por Virpi Suutari (Finlandia 2014)

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Zip & Zap and the Gang Mármol , dirigida por Oskar Santos (España)

DOCUMENTAL

Gran Premio del Jurado Maikaru , dirigida por Amanda Harryman (EE.UU.)

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

The Queen (La Reina) , dirigida por Manuel Abramovich (Argentina)