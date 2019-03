Úrsula Corberó protagoniza un nuevo clip de 'XP3D'

EN CINES DESDE EL 28 DE DICIEMBRE

Si todavía no has ido al cine a ver la película de estas navidades, nosotros te damos una nueva razón para no perderte 'XP3D', la primera película de terror en tres dimensiones española, protagonizada por Amaia Salamanca, Luis Fernández, Maxi Iglesias y Úrsula Corberó. A lo largo de este mes os hemos ido colgando nuevos clip de la película para que echaseis un ojo a lo que os ibais a encontrar en el cine.