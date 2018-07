Josh Rossi, el fotógrafo que ha convertido a su hija en la Wonder Woman más alucinante que hayas visto nunca

Josh Rossi, un fotógrafo de 31 años residenten en Salt Lake City, en Estados Unidos, se inspiró en 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia' para llevar a cabo una increíble sesión de fotos donde la modelo ha sido su hija pequeña, Nellee.

"Me di cuenta de que Wonder Woman era incluso más poderosa que Superman, y enseguida pensé en mi hija y en el hecho de darle un modelo en el que poder fijarse", ha contado el fotógrafo para BuzzFeed.

Llevar a cabo la sesión de fotos no ha sido precisamente barato, ya que entre el traje de Nelee y toda la producción Rossi ha gastado unos 1.500 dólares. Ahora la pequeña no quiere quitárselo por nada deel mundo. ¡Y no nos extraña!