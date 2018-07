¿Quieres un helado de película?

1. 'Lilo & Stitch'

El paradisíaco Hawaii es el mejor lugar para tomar el sol, darte un bañito en el mar, hacer surf… y ¿por qué no? hacer nuevos amigos tan curiosos como este turista que no se separa nunca de su helado.

2. 'Mi vida en ruinas'

Después de un agotador día de visita turística en Grecia, es normal que María Adánez y Nía Vardalos no puedan resistirse a tan dulce aperitivo, y más si tienen un viaje tan movidito como el de la película.

3. 'Pequeña Miss Sunshine'

Aunque seas una modelo en ciernes, también puedes disfrutar de un helado de vez en cuando. Y si no que se lo digan a la pequeña Olive Hoover, que hará todo lo que sea necesario para convertirse en una reina de la belleza… menos prescindir de su ración diaria de dulce.

4. 'Vacaciones en Roma'

El Coliseo, la Fontana de Trevi, la Piazza de España… sin duda Roma es una de las ciudades de Italia. Cualquier visitante que se precie no debería irse de la Ciudad Eterna sin probar uno de los famosos helados italianos de los que dio buena cuenta Audrey Hepburn.

5. 'Come, reza, ama'

En esta película Julia Roberts se puso hasta arriba de helado y parece que no siente remordimientos cuando dice: "estoy harta de levantarme y contar cuántas calorías he ingerido el día anterior sólo para saber cuánto desprecio llevarme a la ducha".

6. 'Princesa por sorpresa'

En la hermosa Genobia el helado no es un postre, se comes entre platos para bajar la comida y limpiar el paladar. Tanto a Anne Hathaway como Julie Andrews parece gustarles.

7. 'El diario de Noa'

EL drama romántico (por no decir 'pastelón') más popular de la historia del cine actual. Pasear de la mano, comer un helado, limpiar los restos que le han quedado a tu pareja en la cara con ternura. No apto para estómagos alérgicos a la hiperglucemia.

8. 'Inocencia interrumpida'

Las internas en un centro para jóvenes con problemas mentales salen en lo que se supone que es una inocente excursión: ir al bar del pueblo para tomarse un helado (en pleno invierno). Hasta aquí todo bastante anodino, si no fuera por la aparición en la cafetería de una antigua enemiga del personaje de Winona Ryder. Angelina Jolie acabará ladrando...

9. 'Memorias de una Geisha'

Después de ser separada de su hermana y vivir como una esclava, Chiyo ve perdido su sueño de tener una vida propia... hasta que un agradable desconocido le compra un helado. Con el rico dulce trata de demostrarle que la vida merece la pena y, claro, ella se enamora.

10. 'Bajo el Sol de la Toscana'

Todo aquel que haya afrontado un divorcio sabe que no es fácil rehacer su vida, y menos aún si, cómo en el caso de Francesca, decides mudarte a un lugar extraño para empezar desde cero. Gracias a Dios Frances, como la llaman sus amigos, se muda a la bella Toscana italiana, donde conocerá a grandes amigos que como Catherine le mostrarán lo bello del día a día de nuevo.