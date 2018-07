Doce películas que harán bajar las temperaturas

CINE PARA ATAJAR EL CALOR EN CASA

Con más de 40 grados, no apetece ni pisar la calle y quedarse bien fresquito con la cabeza debajo del aire acondicionado pero... ¡Horror! No tienes ni siquiera un triste ventilador. Con este calorazo, te proponemos una lista de película que harán bajar la temperatura de tu salón. Aún así, un abanico no está de más...