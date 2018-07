Échate crema: 10 películas en las que el verano es protagonista

El verano amenazante: 'Tiburón' (1975)

¿Quién no ha revivido alguna vez las escenas (y la música de tensión) de 'Tiburón' al adentrarse en el mar? El clásico de Spielberg ha chafado lo que debían ser apacibles vacaciones en la playa a millones de personas que han buscado de forma maniática una aletilla que sobresaliese del agua (aunque estuvieran a un metro de profundidad). 'Tiburón' se ha metido en el subconsciente colectivo como algo netamente veraniego, tanto como una canción de King África o el Frigopié. Quizás por eso las televisiones no se cansan de emitirla una y otra vez cuando llega el calor.

El verano asfixiante: 'Haz lo que Debas' (1986)

En una de sus obras más laureadas Spike Lee estudia las tensiones raciales dentro de un barrio caliente de Brooklyn (y no solo por la temperatura). Negros, latinos y blancos comparten atropelladamente las mismas calles durante un largo día de verano. Viendo la cinta se suda la gota gorda, pero no tanto por el retrato de la época estival como por un conflicto que va in crescendo…al menos las camisas hawaianas y las bocas de incendios abiertas dan sensación de refrigerio.

El verano improvisado: 'El Graduado' (1967)

Es un verano movidito para Ben (Dustin Hoffman). Recién salido de la Universidad y sin pajolera idea de qué hacer con su vida, conoce a la Señora Robinson, una mujer adulta que consigue seducirle. Pero todo se complica cuando se enamora de su hija. La cinta transmite un mensaje valioso: aunque trates de eludir las responsabilidades de la vida adulta, la vida adulta acudirá en tu encuentro. Ya sea en forma de la Señora Robinson o de los marrones que trae consigo acostarse con la Señora Robinson.

El verano épico: 'Cuenta Conmigo' (1986)

Los veranos con doce años no eran veranos, eran odiseas. Esta adaptación de una novela de Stephen King retrata con exactitud lo que significa ser un preadolescente y las relaciones dentro de una pandilla de amigos. Los primeros cigarrillos, caminar por las vías del tren como si nada pasara o las peleas con los matones del barrio. Si te da morriña recordar tu infancia ten cerca un paquete de Kleenex cuando veas esta peli, por si acaso.

El verano que no acaba nunca: 'Endless Summer' (1966)

¿Te imaginas un verano que literalmente no acabase nunca? Eso es lo que pasa en la joya de la corona de los documentales de surf, con jóvenes cabalgando una perpetua ola, viajando por todas las playas del mundo. Dos surfistas buscan la ola perfecta, y terminan por encontrar un buen número, además de algunos coloridos personajes locales. Hay películas sobre vacaciones y películas que te llevan de vacaciones. 'Endless Summer' es lo segundo.

El verano que pasa factura: 'Sé Lo Que Hiciste El Último Verano' (1997)

Antes de que existiesen los smartphones y las redes sociales ya había gente dandote el tostón con que lo habías hecho nosecuándo. Si no que se lo digan al tipo del gancho en lugar de mano que atemoriza a Jennifer Love-Hewitt, Sarah Michelle Gellar y cía, solo por haber hecho un 'Farruquito'. Por si no hubiera tenido suficiente con arruinar un verano, el tipo del garfio vuelve hasta tres veces (¡tres!) a atormentar a pobres teens.

El verano pedagógico: 'Los Incorregibles Albóndigas' (1978)

Mucho antes de que Bill Murray se quedara atrapado en el tiempo o de que se quedase atrapado con Scarlett Johanson en un hotel japonés, el hombre más cínico del cine debutó como Tripper Harrison, el monitor de un campamento infantil que "sabe los secretos de la vida, solo que se le han olvidado". El loco de Harrison era un pozo de sabiduría que ya nos habría gustado tener como tutor en alguna de nuestras vacaciones de acampada. Si tan solo alguien nos hubiera dicho eso de "¡No importa!" a tiempo...

El verano en compañía: 'Vicky, Cristina, Barcelona' (2008)

Si este verano tienes pensado echarte la cámara de fotos al cuello y subirte a un avión con una amiga rumbo a un destino exótico como, no sé, por ejemplo, Barcelona, no tengas tantas expectativas. Ligarse a un pintor bohemio con un casoplón en las afueras y que acabes haciendo un trío con la loca de su ex novia solo ocurre en la genial (no en este caso) mente de Woody Allen. Eso sí, lo que tiene de verídico 'Vicky, Cristina, Barcelona' es que puede que acabes pasando unas vacaciones bien cargadas de tópicos. Traducido a términos veraniegos: "turistadas".

El verano 'de palo': 'Barrio' (1998)

Este vendría a ser el 'Haz lo que Debas' versión cañí. Los chicos de la película de Fernando León de Araona tienen una moto de agua pero no tienen mar, tienen gravilla de descampao pero no arena de playa y tienen mujeres hawaianas de cartón y no de carne y hueso. Desde luego las vacaciones no son iguales para todos.

El verano rockstar: 'Casi Famosos' (2000)

William es un periodista novato de la publicación musical 'Rolling Stone' y se pasa el verano trabajando...espera ¿trabajando? El protagonista se la pasa rodeado de groupies despampanantes como a la que interpreta Kate Hudson, y de gira con estrellas de rock, gozando de tratamiento V.I.P. No hace falta decir que el verano de Patrick Fugit fue mejor que el tuyo y el mío (y eso que el chico seguía en el Instituto).