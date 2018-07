Cómo combatir el calor en 13 películas

Preparados como 'Los Ángeles de Charlie'

Tanto Demi Moore como Cameron Díaz fueron unas maestras a la hora de lucir la prenda por excelencia del verano. Entre olas y tablas de surf, Moore se convirtió en Madison Lee, un ex-ángel que complicará la vida a Álex, Natalie y Dylan. Una de las sorpresas de esta segunda parte de 'Los Ángeles de Charlie' fue el físico que consiguió con 40 años recién cumplidos.



Pasando la mañana con los 'Primos'

Una decepción amorosa conlleva un cambio radical. Del caluroso verano de Madrid, Diego, Julián y José Miguel se fueron a Comillas, al pueblo de su infancia. No dudaron en quitarse el esmoquin de la boda y ponerse un bañador para disfrutar de la fría costa cantábrica y olvidar durante unos días su vida en la capital.



Andar por la arena en 'The Mexican'

Samantha, o lo que es lo mismo, Julia Roberts, cambió sus cuñas por unas chanclas para caminar por el desierto mejicano. En realidad, fue culpa de Jerry: él y sus "trabajitos" le llevaron a recorrer la estepa de un lado a otro, evitando matones y secuestradores por el revólver más deseado por todos: 'La mexicana'.



Protección hasta en el 'Desayuno con diamantes'

Ya se sabe: hay que cuidar la vista. Holly Golightly enamoró a los neoyorkinos y al escritor Paul Varjack con las míticas gafas de sol Wayfarer. No sabemos si Truman Capote imaginó al personaje de su novela con estas gafas, pero lo cierto es que han trascendido en la moda 42 años después de su estreno.



En la carretera con 'Thelma y Louise'

Brad Pitt destacó en su papel de JD y fue uno de los detonantes de su carrera. El autoestopista no se separó ni un momento de su sombrero de cowboy mientras recorría junto a las dos amigas los caminos soleados de Oklahoma. El director de 'Thelma y Louise', Callie Khouri, declaró que se quedó sin habla cuando le presentaron al joven Pitt.



Con el calor del 'Sáhara'

Tras superar una gran misión en el desierto de África, Eva Rojas y Dirk Pitt (Penélope Cruz y Matthew McConaughey) deciden tomarse unas vacaciones en la playa. Esta película está basada en la novela homónima de Clive Cussler. Sin embargo, el filme fue duramente criticado y tuvo pérdidas millonarias. Lo único bueno que salió de esta producción fue la guapa pareja de actores.



La elegancia de 'Sr. y Sra Smith'

Con el calor también se puede estar sexy. Y si no, que se lo pregunten a Jane Smith. Angelina Jolie conquistó al Sr. Smith con este sugerente top en las calles de Bogotá, en Colombia. A partir de ese momento, su matrimonio comenzó a decaer hasta que se vieron enfrentados por una misión secreta, cuyo objetivo era ellos mismos.



Sobrevivir a la playa según 'Bridget Jones'

No es que ella sea el máximo exponente a la hora de dar consejos sobre moda. Pero sí sobre comodidad: en este caso, no puede faltar un pareo para ir a cualquier playa, incluso para disfrutar de las cálidas aguas tailandesas como hace Bridget en la segunda parte de la novela de Helen Fielding. Pese al éxito que obtuvo en ambos filmes, no volveremos a ver a Renée Zellweger en este papel al que se ha negado a interpretar de nuevo.



'La playa' es suya

Seguro que la playa Kho Phi Phi Leh no os suena de nada. Pero si ponéis en escena a Guillaume Canet y Leonardo DiCaprio, seguro que se os viene a la mente. Camisas de lino, bermudas y sandalias se calzaron estos dos actores para vivir en una comuna hippie en las islas tailandesas. Danny Boyle, el director, apostó fuerte por un DiCaprio que todavía era conocido por su papel como Jack en 'Titanic'.



La toalla para tumbarse 'A tres metros sobre el cielo'

Hache toma prestada la toalla de Babi para dormir la siesta en la playa. No es es que pasen mucho tiempo durmiendo, precisamente, pero a más de una no le importaría compartir espacio con Mario Casas. La película enamoró a los personajes pero también a los actores, y esta historia de amor entre el canalla y la niña bien ha recaudó en 2010 más de 8'5 millones de euros.



Un libro y buena música en 'Mamma mia!'

Amanda Seyfried y Colin Firth no olvidaron dos objetos clave para evadirse en un caluroso día de verano: un libro y una guitarra. Lo primero, para relajarse al salir del agua; lo segundo, para amenizar el atardecer de las islas griegas. La película está basada en el musical con el mismo nombre que emplea las canciones del grupo ABBA, y utiliza la trama de la película de 1968 'Buona Sera, Mrs. Campbell'.



Recordar el verano con 'Vicky, Cristina, Barcelona'

Maria Elena recorría las calles de la ciudad condal con su cámara a cuestas. Penélope Cruz, Javier Bardem y Scarlett Johansson formaron un trio excepcional que le valió a su director, Woody Allen, muy buenas críticas. Además, en la producción contó con otro español: Javier Aguirresarobe, ganador de 6 premios Goya.



Para no olvidar nada...

...un cesto donde poder meter lo que necesitas para todo el día. Inma Cuesta, la famosa Martina a la que persiguen los 'Primos', lo lleva cada vez que va a la playa. Lidiar con un hijo y con tres primos, a cada cual más peculiar, lleva trabajo, y por mucho que intentes desprenderte de todo durante las vacaciones, al final, siempre sales con la casa dentro del bolso.